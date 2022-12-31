Спасатели выступили к свердловчанам с экстренным обращением

В Свердловской области 2 января ожидается снегопад
Местами в Свердловской области 2 января ожидается сильный снег. Об этом заявили специалисты регионального ГУ МЧС.
«Просим граждан быть бдительными! 2 января в Свердловской области ожидается снегопад», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале.
Также в ведомстве обратились к водителям, попросив их быть осторожными на дороге. «Ограничьте выезд на загородные трассы и выбирайте стиль вождения в соответствии с погодой», — резюмировали в ведомстве.
Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге синоптики прогнозируют теплую погоду в начале январе. По их данным, днем 2 января потеплеет до -5 градусов.
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