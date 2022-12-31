Спасатели выступили к свердловчанам с экстренным обращением

01 января 2023 в 14:42 Размер текста - 17 +

В Свердловской области 2 января ожидается снегопад Фото: Размик Закарян © URA.RU Местами в Свердловской области 2 января ожидается сильный снег. Об этом заявили специалисты регионального ГУ МЧС. «Просим граждан быть бдительными! 2 января в Свердловской области ожидается снегопад», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Также в ведомстве обратились к водителям, попросив их быть осторожными на дороге. «Ограничьте выезд на загородные трассы и выбирайте стиль вождения в соответствии с погодой», — резюмировали в ведомстве. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге синоптики прогнозируют теплую погоду в начале январе. По их данным, днем 2 января потеплеет до -5 градусов.

Местами в Свердловской области 2 января ожидается сильный снег. Об этом заявили специалисты регионального ГУ МЧС. «Просим граждан быть бдительными! 2 января в Свердловской области ожидается снегопад», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Также в ведомстве обратились к водителям, попросив их быть осторожными на дороге. «Ограничьте выезд на загородные трассы и выбирайте стиль вождения в соответствии с погодой», — резюмировали в ведомстве. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге синоптики прогнозируют теплую погоду в начале январе. По их данным, днем 2 января потеплеет до -5 градусов.