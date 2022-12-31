31 декабря 2022

Спасатели выступили к свердловчанам с экстренным обращением

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снежный город. Екатеринбург, снег, зима, город в снегу
В Свердловской области 2 января ожидается снегопад Фото:

Местами в Свердловской области 2 января ожидается сильный снег. Об этом заявили специалисты регионального ГУ МЧС.

«Просим граждан быть бдительными! 2 января в Свердловской области ожидается снегопад», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале.

Также в ведомстве обратились к водителям, попросив их быть осторожными на дороге. «Ограничьте выезд на загородные трассы и выбирайте стиль вождения в соответствии с погодой», — резюмировали в ведомстве.

Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге синоптики прогнозируют теплую погоду в начале январе. По их данным, днем 2 января потеплеет до -5 градусов.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».

Местами в Свердловской области 2 января ожидается сильный снег. Об этом заявили специалисты регионального ГУ МЧС. «Просим граждан быть бдительными! 2 января в Свердловской области ожидается снегопад», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Также в ведомстве обратились к водителям, попросив их быть осторожными на дороге. «Ограничьте выезд на загородные трассы и выбирайте стиль вождения в соответствии с погодой», — резюмировали в ведомстве. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге синоптики прогнозируют теплую погоду в начале январе. По их данным, днем 2 января потеплеет до -5 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...