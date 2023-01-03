03 января 2023

Большинство жителей Швеции выступило против изменения законов ради членства в НАТО

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Виды Стокгольма. Швеция, флаг сша, флаг великобритании, флаг швеции
Шведы отрицательно отнеслись к идее изменения национального законодательства Фото:

Большинство жителей Швеции считают, что законы страны не следует менять, даже ради членства в НАТО. Об этом свидетельствуют данные опроса, сообщает Dagens Nyheter.

«79% опрошенных жителей королевства согласились с вариантом ответа, который подразумевал, что Швеция „должна отстаивать шведские законы и наши принципы как верховенство закона по отношению к Турции“. 10% опрошенных высказались за скорейшее вступление в альянс», — сообщает Dagens Nyheter.

Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года. Турция отказалась одобрить заявку, из-за отказа Швеции и Финляндии выдать террористов, проживающих на территории этих стран. Позднее, Швеция согласилась пойти на уступки Турции, для скорейшего вступления в альянс.

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Большинство жителей Швеции считают, что законы страны не следует менять, даже ради членства в НАТО. Об этом свидетельствуют данные опроса, сообщает Dagens Nyheter. «79% опрошенных жителей королевства согласились с вариантом ответа, который подразумевал, что Швеция „должна отстаивать шведские законы и наши принципы как верховенство закона по отношению к Турции“. 10% опрошенных высказались за скорейшее вступление в альянс», — сообщает Dagens Nyheter. Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года. Турция отказалась одобрить заявку, из-за отказа Швеции и Финляндии выдать террористов, проживающих на территории этих стран. Позднее, Швеция согласилась пойти на уступки Турции, для скорейшего вступления в альянс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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