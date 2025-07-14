Синоптик Кокорин заявил о потеплении летом в ближайшие 50 лет

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В ближайшие 50 лет температура воздуха летом вырастет не менее чем на три градуса
В ближайшие 50 лет температура воздуха летом вырастет не менее чем на три градуса Фото:

В ближайшие полвека средние летние температуры в России увеличатся по меньшей мере на два-три градуса. Об этом сообщил эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

«Если сравнить тенденции, которые были в предыдущие несколько десятилетий, взяв за основу прогнозы Главной геофизической обсерватории на следующие десятилетия, то лето у нас должно становиться более теплым, два-три градуса за грядущие 50 лет гарантированы», — заявил Кокорин. Его слова передает РИА «Новости». 

Он отметил, что за последние 50 лет средняя температура в РФ уже повысилась примерно на два градуса. В одних регионах потепление происходило более интенсивно, в других менее заметно. 

Ранее Алексей Кокорин объяснил, что холодное начало текущего лета связано с особенностями атмосферных процессов, которые происходят в северных широтах. По его словам, из-за глобального потепления температура в Арктике растет быстрее, чем в других регионах. Именно поэтому граница между холодным арктическим и более теплым умеренным воздухом становится подвижной, вызывая похолодание даже в тех регионах, где летом обычно фиксируется жара. Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в июле 2025 года температура воздуха будет переменчивой. В целом, по его словам, похолодание во второй половине месяца — это необычное явление, связанное с  аномально низким атмосферным давлением, передает RT

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В ближайшие полвека средние летние температуры в России увеличатся по меньшей мере на два-три градуса. Об этом сообщил эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин. «Если сравнить тенденции, которые были в предыдущие несколько десятилетий, взяв за основу прогнозы Главной геофизической обсерватории на следующие десятилетия, то лето у нас должно становиться более теплым, два-три градуса за грядущие 50 лет гарантированы», — заявил Кокорин. Его слова передает РИА «Новости».  Он отметил, что за последние 50 лет средняя температура в РФ уже повысилась примерно на два градуса. В одних регионах потепление происходило более интенсивно, в других менее заметно.  Ранее Алексей Кокорин объяснил, что холодное начало текущего лета связано с особенностями атмосферных процессов, которые происходят в северных широтах. По его словам, из-за глобального потепления температура в Арктике растет быстрее, чем в других регионах. Именно поэтому граница между холодным арктическим и более теплым умеренным воздухом становится подвижной, вызывая похолодание даже в тех регионах, где летом обычно фиксируется жара. Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в июле 2025 года температура воздуха будет переменчивой. В целом, по его словам, похолодание во второй половине месяца — это необычное явление, связанное с  аномально низким атмосферным давлением, передает RT. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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