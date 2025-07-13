От Путина до Варум: кто из политиков и знаменитостей не может жить без рыбалки

Во второе воскресенье июля в России празднуют День рыбака. В этом году этот праздник выпал на 13 июля. Он посвящен не только профессионалам, но и любителям.
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов рыбохозяйственного комплекса с Днем рыбака. По его словам, эта отрасль играет ключевую роль в экономике страны. Он также призвал бережно относиться к биоресурсам России и уделять внимание развитию городов и поселков рыбодобывающих регионов.
Не секрет, что глава государства на протяжении долгого времени увлекается рыбалкой. За время своего руководства он успел порыбачить не только с главами регионов, но и еще с европейскими и американскими лидерами. Не прочь порыбачить в свободное время и звезды шоу-бизнеса. Так, например, своей страстью к рыбалке известна певица Анжелика Варум. Кто еще из российских политиков и знаменитостей не может жить без рыбалки — в материале URA.RU.
Кто из политических деятелей увлекается рыбалкой
Российские лидеры и чиновники
Одним из заядлых рыбаков на политической арене является Владимир Путин. Он не раз отправлялся на рыбалку как в компании зарубежных лидеров, так и вместе с российскими губернаторами. Так, в августе 2017 года президент провел рыбацкий досуг с руководителями Хакасии и Тувы — Виктором Зиминым и Шолбаном Кара-оолом. По данным СМИ, из улова участники приготовили уху и котлеты из щуки.
В июле 2013 года Владимир Путин рыбачил на реке Урбун, являющейся притоком Енисея в Красноярском крае. Тогда ему удалось поймать щуку на спиннинг.
Интерес к рыбалке проявлял в свое время и первый президент России Борис Ельцин. В апреле 1998 года он вместе с премьер-министром Японии Рютаро Хасимото вышел в открытое море у побережья Токио, чтобы порыбачить с катеров. В тот раз Ельцину удалось выловить двух рыб, в то время как его японский коллега остался без улова.
Сергей Миронов, возглавляющий партию «Справедливая Россия — За правду», также известен своей страстью к рыболовству. Находясь на посту председателя Совета Федерации в марте 2011 года, он публично выступил против инициативы Росрыболовства по введению налогов для любителей-рыболовов.
В августе 2011 года тогдашний президент Дмитрий Медведев посетил астраханский пост Росрыболовства «15-я Огневка». Там собственноручно выпустил в реку Волгу несколько молодых осетров.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров также не прочь порыбачить во время отдыха, как это было, например, в декабре 2005 года. В 2023 году глава российского внешнеполитического ведомства защищал интересы отечественных рыбаков в рамках переговоров, проходивших в Мавритании.
Советские руководители
Среди советских лидеров особенно увлекался рыбалкой Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. Для отдыха он выбирал либо волжское побережье, либо водоемы в Подмосковье.
Американские президенты
Среди американских лидеров порыбачить любил 41-й президент США Джордж Буш-старший. В августе 1991 года он поймал в Атлантическом океане луфаря весом шесть килограммов, а в 2008 году на юге Флориды — тарпона массой 61,2 килограмма, которого после измерения отпустили обратно в море. Его сын, Джордж Буш-младший, также увлекался рыбалкой: в 2006 году он рассказал журналистам, что одним из самых ярких моментов его президентства стал улов окуня весом 3,4 килограмма в собственном озере.
В июле 2007 года Владимир Путин по приглашению Джорджа Буша-младшего посетил семейное поместье Бушей в Уокер-Пойнт и отправился на рыбалку в Атлантике вместе с двумя представителями династии. Российский президент поймал морского окуня длиной около 45 сантиметров. Тогда СМИ окрестили эти неформальные переговоры «лобстер-саммитом».
В августе 2009 года 44-й президент США Барак Обама рыбачил на форель в реке Ист-Галлатин в Монтане и поймал шесть рыб. В годы Второй мировой войны 32-й президент США Франклин Делано Рузвельт предпочитал снимать стресс рыбалкой, в частности, во время поездки на Аляску в августе 1944 года.
Европейские лидеры
В августе 2007 года князь Монако Альбер II принял участие в сплаве по реке Енисей в сопровождении Владимира Путина и секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. В ходе рыбалки монарху удалось выловить тайменя среднего размера, тогда как российский глава государства поймал хариуса и ленка.
В 2001 году бывший президент Франции Жак Ширак посетил вместе с Владимиром Путиным ресторан «Русская рыбалка» в Санкт-Петербурге. Владелец заведения предложил гостям самостоятельно добыть себе рыбу на ужин. Российский президент сумел поймать форель с первой попытки, а его французскому коллеге это удалось лишь с третьего раза.
Кто из знаменитостей любит порыбачить
Валерия и Иосиф Пригожин рыбачат в Москве и Астраханской области
Певица Валерия и ее муж Иосиф Пригожин часто проводят выходные на рыбалке, выбирая для отдыха село Вышка в Лиманском районе Астраханской области. По словам певицы, они получают большое удовольствие от общения с природой.
Астраханская область пользуется популярностью у рыболовов со всей страны благодаря рекам Волга, Ахтуба, Кизань и Калиновка. Здесь можно поймать окуня, сома, сазана, судака, воблу и щуку. Между тем, нередко Иосиф Пригожин рыбачит в Москве.
Екатерина и Александр Стриженовы выбирают рыболовные клубы с искусственными водоемами
Екатерина и Александр Стриженовы также известны своей страстью к рыбалке. Супруги нередко выбирают для отдыха рыболовные клубы с искусственно созданными водоемами, где значительно выше вероятность успешной ловли. Недавно телеведущая поделилась своими достижениями в соцсетях: во время одной из поездок в Подмосковье ей удалось выловить четырех лососей и осетра. Поклонники были приятно удивлены необычным увлечением Екатерины и поздравили ее с впечатляющим уловом.
Олег Газманов не представляет свою жизнь без рыбалки
Известно, что народный артист России Олег Газманов очень хорошо знаком с жизнью вдали от берега — он провел в море почти три года и не представляет свою жизнь без рыбалки. Его увлечение разделяет супруга Марина: вместе они рыбачили на Оби, Иртыше, Дальнем Востоке и в Астрахани, но особенно певцу нравится морская рыбалка в Геленджике.
Олеся Судзиловская обожает ловить рыбу в Подмосковье
Российская актриса театра и кино Олеся Судзиловская увлеклась рыбалкой относительно недавно. Освоить это занятие актрисе помог ее супруг, предприниматель Сергей Дзебань. В семье Судзиловской особенно любят блюда из рыбы.
«У нас была возможность порыбачить. Возможно, кому-то это покажется забавным, но мы действительно ловили свежую рыбу и ели ее, — поделилась актриса. — К рыбалке меня приобщил муж. Мы вместе отдыхали на Алтае, где тоже отправлялись на рыбалку. Там я впервые в жизни поймала золотую форель, но мы ее затем отпустили».
Анжелика Варум не прочь порыбачить со своим мужем в свободное время
Российская эстрадная певица Анжелика Варум известна своей страстью к рыбалке. Этим занятием она обычно занимается во время отдыха. Так, в один из дней ее супруг, музыкант Леонид Агутин, поделился в социальных сетях фотографией артистки с удочкой, отметив ее бережное отношение к рыбе.
«Премьера фильма "Гуманный рыболов". В главной роли — Анжелика Варум. Почти все рыбы остались невредимы», — прокомментировал публикацию Агутин.
Ирина Дубцова однажды поймала сома весом девять килограмм
Порыбачить в свободное время также любит певица Ирина Дубцова. Артистка, родом из Волгограда и хорошо знакома с рыболовными навыками. Однажды во время рыбалки на Волге она поймала сома весом девять килограммов. После этого Дубцова и ее подруги передали рыбу в местный ресторан, где для них приготовили изысканное блюдо.
Сергей Безруков — рыбак со стажем
Актер Сергей Безруков свое свободное время предпочитает уделять рыбалке — этому занятию его с детства учил дедушка Михаил на берегу Волги. Дедушка рассказывал, что его внук всегда вставал на рассвете без капризов, терпел укусы комаров и внимательно следил за поплавком. Особенно Безруков любил рыбу, а бабушка часто жарила ему окуней в сметане, которые он ел с удовольствием и просил добавки.
Супруга Жигунова встает в пять утра, чтобы порыбачить с мужем
Супруга Сергея Жигунова часто сопровождает актера на рыбалке. Виктория поделилась, что пребывание на природе доставляет ей большое удовольствие.
«Вряд ли можно назвать рыбалку в пять утра приятным занятием. Однако уже к девяти часам утра ты полностью наполняешься свежим воздухом, согрет лучами утреннего солнца и ощущаешь абсолютную свободу», — рассказала она.
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