Юрист намекнула, какие фотографии лучше удалить с телефона

Юрист Георгиева: фото документов и банковских карт лучше не хранить в телефоне
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Рекомендуется регулярно удалять конфиденциальные сведения с телефона
Рекомендуется регулярно удалять конфиденциальные сведения с телефона Фото:

Фотографии документов (паспорта, СНИЛС, ИНН, водительских прав, банковских карт) и компрометирующие снимки лучше удалить из галереи телефона. Об этом сообщил юрист Алла Георгиева.

"Опасно также держать в галерее, переписке, электронной почте или облаке фотографии документов (паспорта, СНИЛС, ИНН, водительских прав, банковских карт", — передает агентство "Прайм" слова юриста. По ее словам, чтобы снизить риск шантажа, не рекомендуется хранить на устройстве компрометирующие фотографии.

Также не следует сохранять на телефоне логины и пароли от электронной почты, соцсетей, онлайн-банка и Госуслуг — ни в заметках, ни в сообщениях. Георгиева предупредила, что личные данные могут оказаться у мошенников из-за перехода по вредоносным ссылкам или при потере смартфона. В результате злоумышленники способны получить доступ к аккаунтам для вымогательства денег у ваших знакомых или оформления кредита на ваше имя.

Выявить преступников, использующих чужие данные, зачастую практически невозможно. Поэтому для защиты информации рекомендуется сразу удалять полученные или отправленные конфиденциальные сведения и регулярно очищать память телефона. Логины и пароли лучше запоминать или хранить их в надежном месте вне смартфона.

Вопросы цифровой безопасности в России приобрели особую актуальность после ужесточения законодательства против дропперов — людей, передающих свои банковские карты и персональные данные мошенникам. Новый закон, подписанный Владимиром Путиным в июне 2025 года, предусматривает уголовную ответственность за такие действия, что связано с ростом числа случаев кражи личных данных и использования их в мошеннических схемах, включая оформление кредитов и вымогательство.

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Фотографии документов (паспорта, СНИЛС, ИНН, водительских прав, банковских карт) и компрометирующие снимки лучше удалить из галереи телефона. Об этом сообщил юрист Алла Георгиева. "Опасно также держать в галерее, переписке, электронной почте или облаке фотографии документов (паспорта, СНИЛС, ИНН, водительских прав, банковских карт", — передает агентство "Прайм" слова юриста. По ее словам, чтобы снизить риск шантажа, не рекомендуется хранить на устройстве компрометирующие фотографии. Также не следует сохранять на телефоне логины и пароли от электронной почты, соцсетей, онлайн-банка и Госуслуг — ни в заметках, ни в сообщениях. Георгиева предупредила, что личные данные могут оказаться у мошенников из-за перехода по вредоносным ссылкам или при потере смартфона. В результате злоумышленники способны получить доступ к аккаунтам для вымогательства денег у ваших знакомых или оформления кредита на ваше имя. Выявить преступников, использующих чужие данные, зачастую практически невозможно. Поэтому для защиты информации рекомендуется сразу удалять полученные или отправленные конфиденциальные сведения и регулярно очищать память телефона. Логины и пароли лучше запоминать или хранить их в надежном месте вне смартфона. Вопросы цифровой безопасности в России приобрели особую актуальность после ужесточения законодательства против дропперов — людей, передающих свои банковские карты и персональные данные мошенникам. Новый закон, подписанный Владимиром Путиным в июне 2025 года, предусматривает уголовную ответственность за такие действия, что связано с ростом числа случаев кражи личных данных и использования их в мошеннических схемах, включая оформление кредитов и вымогательство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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