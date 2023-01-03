03 января 2023

Полиция Екатеринбурга проведет операцию в новогодние праздники

Екатеринбургская полиция приступила к поиску детей без сопровождения родителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка на площади Ленина во время митингов против войны. Курган, ппс, полиция, рейд полиции
С 4 по 9 января екатеринбургские полицейские проведут операцию по поиску детей в ночное время Фото:

Екатеринбургская полиция приступила к операции в новогодние праздники с 4 по 9 января. Главная задача правоохранителей заключается в выявлении детей, находящихся в общественных местах без сопровождения законных представителей, особенно ночью. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

«Особое внимание сотрудники полиции уделят детям, состоящим на профилактическом учете, склонным к самовольным уходам из дома, бродяжничеству, находящимся в розыске. Из числа сотрудников полиции и представителей других субъектов профилактики созданы мобильные группы для патрулирования», — отметили в УМВД по Екатеринбургу.

Полицейские просят родителей ответственно относиться к воспитанию своих несовершеннолетних детей. Не допускать нахождение подростков без присмотра.

Ранее агентство сообщало, что полицейские Асбеста будут патрулировать общественные места, где ночью могут находиться дети. Профилактическое мероприятие пройдет с 4 по 9 января.

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Екатеринбургская полиция приступила к операции в новогодние праздники с 4 по 9 января. Главная задача правоохранителей заключается в выявлении детей, находящихся в общественных местах без сопровождения законных представителей, особенно ночью. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. «Особое внимание сотрудники полиции уделят детям, состоящим на профилактическом учете, склонным к самовольным уходам из дома, бродяжничеству, находящимся в розыске. Из числа сотрудников полиции и представителей других субъектов профилактики созданы мобильные группы для патрулирования», — отметили в УМВД по Екатеринбургу. Полицейские просят родителей ответственно относиться к воспитанию своих несовершеннолетних детей. Не допускать нахождение подростков без присмотра. Ранее агентство сообщало, что полицейские Асбеста будут патрулировать общественные места, где ночью могут находиться дети. Профилактическое мероприятие пройдет с 4 по 9 января.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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