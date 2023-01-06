06 января 2023
05 января 2023

Губернатор Махонин признался, что праздник Рождества ему по-особому дорог

Губернатор Махонин обратился к пермякам в Рождество
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Всероссийский круизный форум. Пермь., махонин дмитрий
Дмитрий Махонин признался, что праздник Рождества ему «по-особому дорог» Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил жителей региона с Рождеством и признался, что этот праздник ему по-особому дорог. В своем telegram-канале он призвал пермяков быть добрыми и открытыми.

«Поздравляю всех православных с Рождеством Христовым! Этот праздник по-особому дорог, один из самых светлых, с вековыми традициями, которые мы чтим с самого детства. Верю, что в эти Рождественские дни мы с вами проявим доброту, будем открыты милосердным делам, позаботимся о тех, кто нуждается в нашей поддержке», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что пермяки смогут отметить Рождество на эспланаде. В субботу там пройдет праздничная программа. Днем запланированы игры с участием аниматоров, а вечером выступление артистов и творческих коллективов Перми. Также к празднику в ледовом комплексе установили рождественский вертеп.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил жителей региона с Рождеством и признался, что этот праздник ему по-особому дорог. В своем telegram-канале он призвал пермяков быть добрыми и открытыми. «Поздравляю всех православных с Рождеством Христовым! Этот праздник по-особому дорог, один из самых светлых, с вековыми традициями, которые мы чтим с самого детства. Верю, что в эти Рождественские дни мы с вами проявим доброту, будем открыты милосердным делам, позаботимся о тех, кто нуждается в нашей поддержке», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что пермяки смогут отметить Рождество на эспланаде. В субботу там пройдет праздничная программа. Днем запланированы игры с участием аниматоров, а вечером выступление артистов и творческих коллективов Перми. Также к празднику в ледовом комплексе установили рождественский вертеп.
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