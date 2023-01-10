Больше половины пермяков считают кредиты долговой ямой

11 января 2023 в 10:10 Размер текста - 17 +

Свежий опыт использования заемных средств есть у каждого третьего пермяка Фото: Денис Моргунов © URA.RU Шесть из десяти пермяков считают, что кредиты — это путь в долговую яму. При этом недавний опыт использования заемных средств есть у каждого третьего жителя краевой столицы. Таким исследованием с URA.RU поделились аналитики компании Superjob. «В опросе приняли участие представители экономически активного населения. С точки зрения 64% пермяков, кредиты — это не что иное, как прямая дорога в долговую яму, тогда как 21%, напротив, убеждены, что это отличная возможность приобрести желаемое», — сообщили в компании. Чаще всего в долг у банков берут граждане в возрасте от 35 до 44 лет — 35% из них брали кредит в последние шесть месяцев. Чаще всего о кредитах отзываются положительно те, кто ими пользовался (26% против 15%). Тех же, кто считает заемные средства нужным финансовым инструментом, больше среди опрошенных старше 45 лет, чем среди респондентов возрастом до 34 лет (14% против 8%). Исключительно негативное представление о кредитах более характерно для мужчин, чем для женщин (70% против 56%).

Шесть из десяти пермяков считают, что кредиты — это путь в долговую яму. При этом недавний опыт использования заемных средств есть у каждого третьего жителя краевой столицы. Таким исследованием с URA.RU поделились аналитики компании Superjob. «В опросе приняли участие представители экономически активного населения. С точки зрения 64% пермяков, кредиты — это не что иное, как прямая дорога в долговую яму, тогда как 21%, напротив, убеждены, что это отличная возможность приобрести желаемое», — сообщили в компании. Чаще всего в долг у банков берут граждане в возрасте от 35 до 44 лет — 35% из них брали кредит в последние шесть месяцев. Чаще всего о кредитах отзываются положительно те, кто ими пользовался (26% против 15%). Тех же, кто считает заемные средства нужным финансовым инструментом, больше среди опрошенных старше 45 лет, чем среди респондентов возрастом до 34 лет (14% против 8%). Исключительно негативное представление о кредитах более характерно для мужчин, чем для женщин (70% против 56%).