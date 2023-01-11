Минобороны: российские войска уничтожили командный пункт под Артемовском

Российская армия уничтожила командно-наблюдательный под Артемовском (Бахмут) ДНР. Об этом сообщили Минобороны РФ во время брифинга.
«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии в районе города Артемовск Донецкой народной республики поражен командно-наблюдательный пункт батальона 57-й мотопехотной бригады ВСУ. Также за сутки поражены 74 артиллерийских подразделения ВСУ, живая сила и военная техника в 113-ти районах», — рассказали в Минобороны РФ. В районе Артемовска и Дзержинска ДНР военные РФ ликвидировали американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.
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Российская армия уничтожила командно-наблюдательный под Артемовском (Бахмут) ДНР. Об этом сообщили Минобороны РФ во время брифинга. «Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии в районе города Артемовск Донецкой народной республики поражен командно-наблюдательный пункт батальона 57-й мотопехотной бригады ВСУ. Также за сутки поражены 74 артиллерийских подразделения ВСУ, живая сила и военная техника в 113-ти районах», — рассказали в Минобороны РФ. В районе Артемовска и Дзержинска ДНР военные РФ ликвидировали американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36. Ранее в Офисе президента Украины признали, что ВСУ несут большие потери в районе Артемовска и Соледара. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал отправить подкрепление под Артемовск. По словам источника, туда также перебросили сотрудников СБУ, чтобы избежать случаев дезертирства. Российской армии удалось освободить поселок Подгородное под Артемовском, передает телеканал 360.