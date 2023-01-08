08 января 2023

Зеленский пообещал подкрепление ВСУ под Бахмутом

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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, бмп, боевая машина пехоты, механик водитель
Киев организует переброску войск для подкрепления группировки ВСУ под Артемовском Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Для группировки войск Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящейся в районе боевых действий близ Бахмута (Артемовск), будет организовано подкрепление. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Командование Вооруженных сил Украины занимается организацией переброски подкреплений войскам, которые ведут бои с силами РФ в районе Бахмута и Соледара», — заявил Зеленский в рамках очередного видеообращения к нации, опубликованном в его telegram-канале. Украинский лидер отметил, что группировка войск ВСУ на данном направлении сейчас испытывает нужду в усилении.

Военный эксперт Владислав Шурыгин прогнозировал активизацию боев в зоне проведения специальной военной операции (СВО) по всей линии фронта. Согласно его заявлению, основной причиной эскалации станет грядущее похолодание. Ранее Киев признал наличие значительных потерь со стороны ВСУ в районе Артемовска и Соледара. Украинские военные оказались окружены бойцами ЧВК «Вагнер». Также силы РФ окружают ВСУ в Соледаре и контролируют уже 80% территории, рассказывал журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация Украины.

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Для группировки войск Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящейся в районе боевых действий близ Бахмута (Артемовск), будет организовано подкрепление. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Командование Вооруженных сил Украины занимается организацией переброски подкреплений войскам, которые ведут бои с силами РФ в районе Бахмута и Соледара», — заявил Зеленский в рамках очередного видеообращения к нации, опубликованном в его telegram-канале. Украинский лидер отметил, что группировка войск ВСУ на данном направлении сейчас испытывает нужду в усилении. Военный эксперт Владислав Шурыгин прогнозировал активизацию боев в зоне проведения специальной военной операции (СВО) по всей линии фронта. Согласно его заявлению, основной причиной эскалации станет грядущее похолодание. Ранее Киев признал наличие значительных потерь со стороны ВСУ в районе Артемовска и Соледара. Украинские военные оказались окружены бойцами ЧВК «Вагнер». Также силы РФ окружают ВСУ в Соледаре и контролируют уже 80% территории, рассказывал журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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