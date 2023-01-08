Зеленский пообещал подкрепление ВСУ под Бахмутом 09 января 2023 в 03:19 Размер текста - 17 + Киев организует переброску войск для подкрепления группировки ВСУ под Артемовском Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для группировки войск Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящейся в районе боевых действий близ Бахмута (Артемовск), будет организовано подкрепление. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Командование Вооруженных сил Украины занимается организацией переброски подкреплений войскам, которые ведут бои с силами РФ в районе Бахмута и Соледара», — заявил Зеленский в рамках очередного видеообращения к нации, опубликованном в его telegram-канале. Украинский лидер отметил, что группировка войск ВСУ на данном направлении сейчас испытывает нужду в усилении. Военный эксперт Владислав Шурыгин прогнозировал активизацию боев в зоне проведения специальной военной операции (СВО) по всей линии фронта. Согласно его заявлению, основной причиной эскалации станет грядущее похолодание. Ранее Киев признал наличие значительных потерь со стороны ВСУ в районе Артемовска и Соледара. Украинские военные оказались окружены бойцами ЧВК «Вагнер». Также силы РФ окружают ВСУ в Соледаре и контролируют уже 80% территории, рассказывал журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация Украины. Для группировки войск Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящейся в районе боевых действий близ Бахмута (Артемовск), будет организовано подкрепление. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Командование Вооруженных сил Украины занимается организацией переброски подкреплений войскам, которые ведут бои с силами РФ в районе Бахмута и Соледара», — заявил Зеленский в рамках очередного видеообращения к нации, опубликованном в его telegram-канале. Украинский лидер отметил, что группировка войск ВСУ на данном направлении сейчас испытывает нужду в усилении. Военный эксперт Владислав Шурыгин прогнозировал активизацию боев в зоне проведения специальной военной операции (СВО) по всей линии фронта. Согласно его заявлению, основной причиной эскалации станет грядущее похолодание. Ранее Киев признал наличие значительных потерь со стороны ВСУ в районе Артемовска и Соледара. Украинские военные оказались окружены бойцами ЧВК «Вагнер». Также силы РФ окружают ВСУ в Соледаре и контролируют уже 80% территории, рассказывал журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям