Московский суд заочно арестовал сына основателя «Билайна» Зимина*

Основателя компании «Вымпелком» («Билайн») сына Бориса Зимина (признан иноагентом) заочно арестовали. Решение вынес Тверской суд Москвы.
«Ходатайство следователя удовлетворить», — цитирует РИА Новости судью Алексея Криворучко. Зимина заочно арестовали, передает издание со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.
Зимина обвинили в мошенничестве с акциями каршеринговой компании BelkaCar на сумму 567 миллионов рублей. Уголовное дело объединили с делом о махинациях этими акциями.
Зимин назвал дело, которое возбудили в отношении него, политическим, передает «Национальная служба новостей». Он живет за границей и в России его объявили в международный розыск, сообщает телеканал 360.
*Борис Зимин признан в России иноагентом.
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