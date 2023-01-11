Московский суд заочно арестовал сына основателя «Билайна» Зимина*

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Бориса Зимина обвиняют в мошенничестве Фото:

Основателя компании «Вымпелком» («Билайн») сына Бориса Зимина (признан иноагентом) заочно арестовали. Решение вынес Тверской суд Москвы.

«Ходатайство следователя удовлетворить», — цитирует РИА Новости судью Алексея Криворучко. Зимина заочно арестовали, передает издание со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

Зимина обвинили в мошенничестве с акциями каршеринговой компании BelkaCar на сумму 567 миллионов рублей. Уголовное дело объединили с делом о махинациях этими акциями.

Зимин назвал дело, которое возбудили в отношении него, политическим, передает «Национальная служба новостей». Он живет за границей и в России его объявили в международный розыск, сообщает телеканал 360.

*Борис Зимин признан в России иноагентом.

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Основателя компании «Вымпелком» («Билайн») сына Бориса Зимина (признан иноагентом) заочно арестовали. Решение вынес Тверской суд Москвы. «Ходатайство следователя удовлетворить», — цитирует РИА Новости судью Алексея Криворучко. Зимина заочно арестовали, передает издание со ссылкой на своего корреспондента из зала суда. Зимина обвинили в мошенничестве с акциями каршеринговой компании BelkaCar на сумму 567 миллионов рублей. Уголовное дело объединили с делом о махинациях этими акциями. Зимин назвал дело, которое возбудили в отношении него, политическим, передает «Национальная служба новостей». Он живет за границей и в России его объявили в международный розыск, сообщает телеканал 360. *Борис Зимин признан в России иноагентом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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