В ХМАО подрядчик нефтяников заставлял водителей работать на износ

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Гострудинспекция вынесла предостережение транспортной компании Фото:

Государственная инспекция по труду в ХМАО вынесла предостережение транспортному предприятию «ННН», которое оказывает услуги грузоперевозок подразделениям «Роснефти» и «Газпрома». Причиной стали нарушения режима труда и отдыха водителей, о чем свидетельствует документ, размещенный в Едином реестре проверок.

«Предостережение — это профилактическая мера для предотвращения дальнейшего нарушения трудового законодательства. От Госавтоинспекции мы получили информацию о выявленных во время рейдов фактах нарушения режима труда и отдыха водителей „ННН“, и это стало предпосылкой для создания документа», — пояснили в Гострудинспекции.

По закону, водитель должен управлять техникой не более 4,5 часов без перерывов, работать не больше 9 часов в день и 56 — в неделю. Перерывы в течение рабочего дня должны быть не менее 45 минут.

Официальные представители транспортного предприятия «ННН» о предостережении узнали от корреспондента URA.RU. По их словам, жалоб на переработку от сотрудников они не получали.

Ранее URA.RU сообщало, что государственная инспекция труда по ХМАО расследовала гибель водителя на Западно-Сахалинском месторождении. Погибший управлял техникой нефтегазодобывающей компании.20:28

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Государственная инспекция по труду в ХМАО вынесла предостережение транспортному предприятию «ННН», которое оказывает услуги грузоперевозок подразделениям «Роснефти» и «Газпрома». Причиной стали нарушения режима труда и отдыха водителей, о чем свидетельствует документ, размещенный в Едином реестре проверок. «Предостережение — это профилактическая мера для предотвращения дальнейшего нарушения трудового законодательства. От Госавтоинспекции мы получили информацию о выявленных во время рейдов фактах нарушения режима труда и отдыха водителей „ННН“, и это стало предпосылкой для создания документа», — пояснили в Гострудинспекции. По закону, водитель должен управлять техникой не более 4,5 часов без перерывов, работать не больше 9 часов в день и 56 — в неделю. Перерывы в течение рабочего дня должны быть не менее 45 минут. Официальные представители транспортного предприятия «ННН» о предостережении узнали от корреспондента URA.RU. По их словам, жалоб на переработку от сотрудников они не получали. Ранее URA.RU сообщало, что государственная инспекция труда по ХМАО расследовала гибель водителя на Западно-Сахалинском месторождении. Погибший управлял техникой нефтегазодобывающей компании.20:28
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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