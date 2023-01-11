Власти Нижневартовска показали дизайн нового биатлонного центра. Фото 12 января 2023 в 21:15 Размер текста - 17 + Центр должны построить до конца 2023 года Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В мэрии Нижневартовска (ХМАО) показали, как будет выглядеть новый биатлонный центр. Объект должны построить на базе отдыха «Радуга» до конца 2023 года. Об этом URA.RU рассказали в городском управлении архитектуры и градостроительства. «В рамках реализации муниципальной программы „Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска“ разработана проектная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы от 04.02.2021. Стоимость контракта составляет 273,9 млн. рублей. Срок завершения работ по контракту — 30.11.2023», — сообщили агентству в ведомстве. Сейчас на объекте идут подготовительные работы: демонтаж и отсыпка территории. По заявлению мэрии города, центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем — одно из крупнейших спортивных сооружений, которое построят в городе за последние десять лет. «Безусловно, подобные объекты влияют инвестиционную привлекательность городов. При этом также очевидно это сказывается и на стоимости жилья по экономическим параметрам», — считает эксперт в строительной отрасли и гендиректор союза «СРО „ОПУС“» Сергей Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске задумали создать парк отдыха на новом озере. Проект разработала студентка Нижневартовского госуниверситета совместно со специалистами городской администрации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам В мэрии Нижневартовска (ХМАО) показали, как будет выглядеть новый биатлонный центр. Объект должны построить на базе отдыха «Радуга» до конца 2023 года. Об этом URA.RU рассказали в городском управлении архитектуры и градостроительства. «В рамках реализации муниципальной программы „Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска“ разработана проектная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы от 04.02.2021. Стоимость контракта составляет 273,9 млн. рублей. Срок завершения работ по контракту — 30.11.2023», — сообщили агентству в ведомстве. Сейчас на объекте идут подготовительные работы: демонтаж и отсыпка территории. По заявлению мэрии города, центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем — одно из крупнейших спортивных сооружений, которое построят в городе за последние десять лет. «Безусловно, подобные объекты влияют инвестиционную привлекательность городов. При этом также очевидно это сказывается и на стоимости жилья по экономическим параметрам», — считает эксперт в строительной отрасли и гендиректор союза «СРО „ОПУС“» Сергей Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске задумали создать парк отдыха на новом озере. Проект разработала студентка Нижневартовского госуниверситета совместно со специалистами городской администрации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям