В Сургуте служба авторазогрева сожгла машину на вызове. Видео

12 января 2023 в 18:55 Размер текста - 17 +

Работники службы авторазогрева сожгли машину и скрылись Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сургуте (ХМАО) на улице Рационализаторов сгорел Hyundai Solaris. В пресс-службе УМВД города корреспонденту URA.RU сообщили, что водитель автомобиля вызвала техпомощь, чтобы разогреть его, но в процессе седан загорелся. Видео сгоревшего автомобиля опубликовало местное сообщество в социальной сети «Вконтакте». «Женщина пыталась завести машину на Рационализаторов, вызвала службу авторазогрева. Они пытались разогреть и запустить авто, но оно загорелось, и сотрудники службы уехали», — прокомментировали в ведомстве. В пресс-службе полиции уточнили, что на место прибыли пожарные и потушили возгорание, а в результате происшествия никто не пострадал. Работников автоподогрева не объявляли в розыск. «Это отношения гражданско-правового характера, поэтому пострадавшая сторона должна будет самостоятельно обратиться в суд за взысканием ущерба», — уточнили в полиции.

В Сургуте (ХМАО) на улице Рационализаторов сгорел Hyundai Solaris. В пресс-службе УМВД города корреспонденту URA.RU сообщили, что водитель автомобиля вызвала техпомощь, чтобы разогреть его, но в процессе седан загорелся. Видео сгоревшего автомобиля опубликовало местное сообщество в социальной сети «Вконтакте». «Женщина пыталась завести машину на Рационализаторов, вызвала службу авторазогрева. Они пытались разогреть и запустить авто, но оно загорелось, и сотрудники службы уехали», — прокомментировали в ведомстве. В пресс-службе полиции уточнили, что на место прибыли пожарные и потушили возгорание, а в результате происшествия никто не пострадал. Работников автоподогрева не объявляли в розыск. «Это отношения гражданско-правового характера, поэтому пострадавшая сторона должна будет самостоятельно обратиться в суд за взысканием ущерба», — уточнили в полиции.