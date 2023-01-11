11 января 2023

В Сургуте служба авторазогрева сожгла машину на вызове. Видео

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Последствия пожара на автостоянке у башни Исеть. Екатеринбург, огонь, тушение пожара, сгоревший автомобиль, поджог автомобиля, машина сгорела, поджог машины
Работники службы авторазогрева сожгли машину и скрылись Фото:

В Сургуте (ХМАО) на улице Рационализаторов сгорел Hyundai Solaris. В пресс-службе УМВД города корреспонденту URA.RU сообщили, что водитель автомобиля вызвала техпомощь, чтобы разогреть его, но в процессе седан загорелся. Видео сгоревшего автомобиля опубликовало местное сообщество в социальной сети «Вконтакте».

«Женщина пыталась завести машину на Рационализаторов, вызвала службу авторазогрева. Они пытались разогреть и запустить авто, но оно загорелось, и сотрудники службы уехали», — прокомментировали в ведомстве.

В пресс-службе полиции уточнили, что на место прибыли пожарные и потушили возгорание, а в результате происшествия никто не пострадал. Работников автоподогрева не объявляли в розыск. «Это отношения гражданско-правового характера, поэтому пострадавшая сторона должна будет самостоятельно обратиться в суд за взысканием ущерба», — уточнили в полиции.

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В Сургуте (ХМАО) на улице Рационализаторов сгорел Hyundai Solaris. В пресс-службе УМВД города корреспонденту URA.RU сообщили, что водитель автомобиля вызвала техпомощь, чтобы разогреть его, но в процессе седан загорелся. Видео сгоревшего автомобиля опубликовало местное сообщество в социальной сети «Вконтакте». «Женщина пыталась завести машину на Рационализаторов, вызвала службу авторазогрева. Они пытались разогреть и запустить авто, но оно загорелось, и сотрудники службы уехали», — прокомментировали в ведомстве. В пресс-службе полиции уточнили, что на место прибыли пожарные и потушили возгорание, а в результате происшествия никто не пострадал. Работников автоподогрева не объявляли в розыск. «Это отношения гражданско-правового характера, поэтому пострадавшая сторона должна будет самостоятельно обратиться в суд за взысканием ущерба», — уточнили в полиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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