В Нижнем Тагиле начали проверку после падения шведской стенки на первоклассницу

Школьница получила травму в спортивном зале Владимир Жабриков © URA.RU

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) прокуратура начала проверку после инцидента в школе №23, где на первоклассницу упала шведская стенка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«По предварительным данным, ученица первого класса школы № 23 имени Ю.И. Батухтина 12 января во время подвижных игр с использованием инвентаря, в том числе при работе на шведской стенке, в группе продленного дня получила травму в спортивном зале школы. Предварительно, у ребенка диагностировано травмирование челюсти», —рассказали в ведомстве.

Проверку ведет прокуратура Ленинского района. Сотрудники надзорного ведомства проверят, как администрация школы соблюдала законодательство об охране жизни и здоровья несовершеннолетних и примут меры реагирования.