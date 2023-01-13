В Нижнем Тагиле начали проверку после падения шведской стенки на первоклассницу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие после реконструкции отделения восстановительного лечения ДГКБ №9. Екатеринбург, физкультура, шведская стенка, фитбол
Школьница получила травму в спортивном зале

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) прокуратура начала проверку после инцидента в школе №23, где на первоклассницу упала шведская стенка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«По предварительным данным, ученица первого класса школы № 23 имени Ю.И. Батухтина 12 января во время подвижных игр с использованием инвентаря, в том числе при работе на шведской стенке, в группе продленного дня получила травму в спортивном зале школы. Предварительно, у ребенка диагностировано травмирование челюсти», —рассказали в ведомстве.

Проверку ведет прокуратура Ленинского района. Сотрудники надзорного ведомства проверят, как администрация школы соблюдала законодательство об охране жизни и здоровья несовершеннолетних и примут меры реагирования.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) прокуратура начала проверку после инцидента в школе №23, где на первоклассницу упала шведская стенка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «По предварительным данным, ученица первого класса школы № 23 имени Ю.И. Батухтина 12 января во время подвижных игр с использованием инвентаря, в том числе при работе на шведской стенке, в группе продленного дня получила травму в спортивном зале школы. Предварительно, у ребенка диагностировано травмирование челюсти», —рассказали в ведомстве. Проверку ведет прокуратура Ленинского района. Сотрудники надзорного ведомства проверят, как администрация школы соблюдала законодательство об охране жизни и здоровья несовершеннолетних и примут меры реагирования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...