Троих школьников наградят за спасение пассажиров из горящего самолета Ан-2. Видео

14 января 2023 в 01:29 Размер текста - 17 +

Братья помогали пострадавшим в крушении самолета Ан-2 Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Братья Андрей, Илья и Александр Хатанзейские оказали помощь в спасении людей с потерпевшего крушение самолета Ан-2 в Ненецком автономном округе (НАО). О представлении школьников к награде ходатайствовал глава Ненецкого округа Юрий Бездудный. «О награждении мальчиков, спасших людей с потерпевшего крушение самолета Ан-2, ходатайствует в МЧС глава Ненецкого округа Юрий Бездудный. Трое братьев Андрей, Илья и Александр Хатанзейские, несмотря на юный возраст, действовали слаженно, не растерялись, помогали раненым с перевязкой и накрывали их. Им помогал еще один участник спасения Михаил Янгасов», — сообщает Пятый канал. Один из братьев залез на крышу самолета, чтобы поймать сотовую связь для вызова спасателей. «Я дал огнетушитель Андрею, чтобы он потушил, потом начали вытаскивать пострадавших. Кабина пилота вся была смята, и мы не нашли аптечку, я залез на крышу и сумел поймать связь, позвонив в 112. Мы назвали координаты МЧС», — рассказал подробности происшествия Александр. Ранее URA.RU сообщало о жесткой посадке, в которой погибло два человека. Инцидент произошел в 10 км от поселка Каратайка Ненецкого автономного Округа.

Братья Андрей, Илья и Александр Хатанзейские оказали помощь в спасении людей с потерпевшего крушение самолета Ан-2 в Ненецком автономном округе (НАО). О представлении школьников к награде ходатайствовал глава Ненецкого округа Юрий Бездудный. «О награждении мальчиков, спасших людей с потерпевшего крушение самолета Ан-2, ходатайствует в МЧС глава Ненецкого округа Юрий Бездудный. Трое братьев Андрей, Илья и Александр Хатанзейские, несмотря на юный возраст, действовали слаженно, не растерялись, помогали раненым с перевязкой и накрывали их. Им помогал еще один участник спасения Михаил Янгасов», — сообщает Пятый канал. Один из братьев залез на крышу самолета, чтобы поймать сотовую связь для вызова спасателей. «Я дал огнетушитель Андрею, чтобы он потушил, потом начали вытаскивать пострадавших. Кабина пилота вся была смята, и мы не нашли аптечку, я залез на крышу и сумел поймать связь, позвонив в 112. Мы назвали координаты МЧС», — рассказал подробности происшествия Александр. Ранее URA.RU сообщало о жесткой посадке, в которой погибло два человека. Инцидент произошел в 10 км от поселка Каратайка Ненецкого автономного Округа.