Нутрициолог рассказал, как не страдать от обезвоживания

Нутрициолог Тимонов: фрукты и чай помогут сохранять водный баланс в организме

Нутрициолог посоветовал добавлять свежие фрукты в воду Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Чтобы не страдать от обезвоживания можно пить чай без сахара или добавлять свежие фрукты в воду. Советы о том, как восполнять водный баланс в организме, дал нутрициолог и фитнес-инструктор Станислав Тимонов.

«Добавляйте в бутылку с водой несколько ломтиков лайма, лимона, ягод, ананаса или апельсина, чтобы придать ей приятный вкус. К фруктам можно добавлять мяту, ломтики огурца и имбирь», — рассказал Станислав Тимонов интернет-изданию «Ридус». Обычную воду также может заменить холодный чай без сахара, добавил эксперт.

Тимонов отмечает, что многие не любят пить обычную воду, потому что у нее нет вкуса. Тем не менее, вода необходима организму, подчеркнул он. Без нее симптомы обезвоживания могут появиться не только летом, когда солнечно, но и зимой, под влиянием отопительных приборов.

Он также посоветовал попробовать заменить простую воду на газированную. Многие пьют ее с большим удовольствием, чем обычную.

Если пить достаточно все равно не получается, можно заменить часть жидкости сочными овощами или фруктами. Жидкость не обязательно получать из напитков. Богатые водой продукты также могут предотвратить обезвоживание.

Ранее врач-диетолог Елена Сюракшина рассказала, что достаточное потребление обычной воды может помочь избежать похмелья. Чтобы не испытывать негативных последствий алкоголя она порекомендовала принимать любые адсорбирующие продукты и пить много воды.