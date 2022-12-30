Врач-диетолог рассказала, как пережить утро 1 января

Диетолог Сюракшина: чтобы не страдать от похмелья, нужно плотно поесть и пить много воды

31 декабря 2022 в 07:32 Размер текста - 17 +

Плотный ужин перед приемом алкоголя поможет избежать похмелья, говорит диетолог Фото: Александр Мамаев © URA.RU Чтобы снизить негативное влияние алкоголя и хорошо себя чувствовать утром 1 января, нужно плотно поесть и пить много обычной воды. Об этом рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, диетолог Елена Сюракшина. «Чтобы снизить влияние алкоголя на организм, полноценно поешьте за несколько часов до вечернего застолья или, как минимум, перекусите — натуральный йогурт или орехи будут хорошим вариантом», — отметила Сюракшина, передает «Прайм». Особенно полезен в таких случаях картофель, потому что является отличным адсорбентом. Полезен будет любой адсорбент, поэтому до застолья можно выпить несколько таблеток активированного угля. «Этот же совет применим и в случае, если вы, например, смешали алкогольные напитки и на утро чувствуете себя не очень хорошо. В помощь адсорбенты и обильное питье», — добавила она. Ранее диетолог Елена Соломатина рассказывала URA.RU, какие блюда нельзя оставлять на ночь на новогоднем столе. Любые заправленные салаты и бутерброды испортятся, если не убрать их в холодильник. Также она рассказала об опасности переедания мандаринов: если съесть за раз более 10 плодов, то может начаться тошнота или появиться аллергическая реакция, сообщает «Газета Кемерова». Врач-нарколог Валентин Скрябин рассказал, что будет, если выпить слишком много шампанского: из-за высокого содержания сахара и углекислого газа может повредиться зубная эмаль. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы снизить негативное влияние алкоголя и хорошо себя чувствовать утром 1 января, нужно плотно поесть и пить много обычной воды. Об этом рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, диетолог Елена Сюракшина. «Чтобы снизить влияние алкоголя на организм, полноценно поешьте за несколько часов до вечернего застолья или, как минимум, перекусите — натуральный йогурт или орехи будут хорошим вариантом», — отметила Сюракшина, передает «Прайм». Особенно полезен в таких случаях картофель, потому что является отличным адсорбентом. Полезен будет любой адсорбент, поэтому до застолья можно выпить несколько таблеток активированного угля. «Этот же совет применим и в случае, если вы, например, смешали алкогольные напитки и на утро чувствуете себя не очень хорошо. В помощь адсорбенты и обильное питье», — добавила она. Ранее диетолог Елена Соломатина рассказывала URA.RU, какие блюда нельзя оставлять на ночь на новогоднем столе. Любые заправленные салаты и бутерброды испортятся, если не убрать их в холодильник. Также она рассказала об опасности переедания мандаринов: если съесть за раз более 10 плодов, то может начаться тошнота или появиться аллергическая реакция, сообщает «Газета Кемерова». Врач-нарколог Валентин Скрябин рассказал, что будет, если выпить слишком много шампанского: из-за высокого содержания сахара и углекислого газа может повредиться зубная эмаль.