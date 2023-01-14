В Мегионе заменят лопнувшие из-за коммунального ЧП батареи

Специалисты заменят поврежденные батареи в Мегионе Фото: Александр Кондратюк © URA.RU

В Мегионе (ХМАО) в доме по улице Жагрина, 22 заменят лопнувшие из-за коммунальной аварии батареи. Об этом сообщается в группе «Официальный Мегион» в соцсети «ВКонтакте».

«Специалисты вместе с инженером „Тепловодоканала“ восстановили тепловой контур дома и подвели отопление в жилые помещения. В течение сегодняшнего дня будет проводиться замена поврежденных радиаторов отопления на новые», — рассказали в мэрии.

На месте работает бригада из Радужного. Батареи пострадали во время порыва на участке теплотрассы, который произошел на этой неделе.

Ранее сообщалось, что в Мегионе работы по восстановлению магистрального трубопровода начнутся 16 января. Сейчас специалисты обходят квартиры, чтобы изучить оперативную обстановку по завоздушиванию и заморозке систем отопления.