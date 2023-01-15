15 января 2023
14 января 2023
13 января 2023

Пермяк убил соседа из-за велосипеда

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Пермяк нанес множество ударов по жертве, из-за чего тот скончался Фото:

Житель Перми избил до смерти своего соседа и похитил у него велосипед и мобильный телефон. Злоумышленник выпивал со знакомым и дождался пока тот уснет, чтобы обокрасть его. Однако пермяк проснулся и был убит грабителем, сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю.

«Потерпевший проснулся и осужденный нанес множественные удары ногами по различным частям тела потерпевшего. От полученных травм мужчина скончался на месте. Злоумышленник, забрав из комнаты велосипед и мобильный телефон, с места преступления скрылся», — говорится на сайте комитета. Общая сумма награбленного — восемь тысяч рублей

Мужчины сначала выпивали вместе на кухне в коммунальной квартире. Позже один из собутыльников ушел к себе спать, а другой решил этим воспользоваться и нажиться чужим имуществом. Полиция нашла злоумышленника в ходе розыскных мероприятий. Пермяка осудили по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение с нанесением вреда здоровью) и ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть по неосторожности). Суд назначил убийце наказание в виде лишения свободы в колонии строго режима на 12 лет.

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Житель Перми избил до смерти своего соседа и похитил у него велосипед и мобильный телефон. Злоумышленник выпивал со знакомым и дождался пока тот уснет, чтобы обокрасть его. Однако пермяк проснулся и был убит грабителем, сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю. «Потерпевший проснулся и осужденный нанес множественные удары ногами по различным частям тела потерпевшего. От полученных травм мужчина скончался на месте. Злоумышленник, забрав из комнаты велосипед и мобильный телефон, с места преступления скрылся», — говорится на сайте комитета. Общая сумма награбленного — восемь тысяч рублей Мужчины сначала выпивали вместе на кухне в коммунальной квартире. Позже один из собутыльников ушел к себе спать, а другой решил этим воспользоваться и нажиться чужим имуществом. Полиция нашла злоумышленника в ходе розыскных мероприятий. Пермяка осудили по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение с нанесением вреда здоровью) и ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть по неосторожности). Суд назначил убийце наказание в виде лишения свободы в колонии строго режима на 12 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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