Пермяк убил соседа из-за велосипеда

16 января 2023 в 10:03 Размер текста - 17 +

Пермяк нанес множество ударов по жертве, из-за чего тот скончался Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Перми избил до смерти своего соседа и похитил у него велосипед и мобильный телефон. Злоумышленник выпивал со знакомым и дождался пока тот уснет, чтобы обокрасть его. Однако пермяк проснулся и был убит грабителем, сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю. «Потерпевший проснулся и осужденный нанес множественные удары ногами по различным частям тела потерпевшего. От полученных травм мужчина скончался на месте. Злоумышленник, забрав из комнаты велосипед и мобильный телефон, с места преступления скрылся», — говорится на сайте комитета. Общая сумма награбленного — восемь тысяч рублей Мужчины сначала выпивали вместе на кухне в коммунальной квартире. Позже один из собутыльников ушел к себе спать, а другой решил этим воспользоваться и нажиться чужим имуществом. Полиция нашла злоумышленника в ходе розыскных мероприятий. Пермяка осудили по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение с нанесением вреда здоровью) и ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть по неосторожности). Суд назначил убийце наказание в виде лишения свободы в колонии строго режима на 12 лет.

Житель Перми избил до смерти своего соседа и похитил у него велосипед и мобильный телефон. Злоумышленник выпивал со знакомым и дождался пока тот уснет, чтобы обокрасть его. Однако пермяк проснулся и был убит грабителем, сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю. «Потерпевший проснулся и осужденный нанес множественные удары ногами по различным частям тела потерпевшего. От полученных травм мужчина скончался на месте. Злоумышленник, забрав из комнаты велосипед и мобильный телефон, с места преступления скрылся», — говорится на сайте комитета. Общая сумма награбленного — восемь тысяч рублей Мужчины сначала выпивали вместе на кухне в коммунальной квартире. Позже один из собутыльников ушел к себе спать, а другой решил этим воспользоваться и нажиться чужим имуществом. Полиция нашла злоумышленника в ходе розыскных мероприятий. Пермяка осудили по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение с нанесением вреда здоровью) и ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть по неосторожности). Суд назначил убийце наказание в виде лишения свободы в колонии строго режима на 12 лет.