Из старой елки можно сделать хвойный чай или зубную щетку Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В управлении экологии администрации Нижневартовска (ХМАО) поделились с жителями города лайфхаком о том, что можно сделать из старой новогодней елки. Среди вариантов хвойный чай и зубная щетка. Информацию разместили в объявлениях по городу.

«По всей стране где-то после 14 января у подъездов елки с иголками торчат. Справили Новый год, игрушки в коробку до следующего декабря спрятали, а колючее дерево — с глаз долой, из дома вон. Так что же делать со старой новогодней елкой? Ароматерапия при насморке, хвойный чай, хвойная ванна, хвойная маска для кожи, маска для укрепления волос, подушка или матрас из хвои, банный веник, зубная щетка», — говорится в объявлении. Фото агентству предоставил читатель URA.RU.

В управлении экологии Нижневартовска уточнили, что в ситуации со щеткой принцип создания похож на то, как делают палочки для чистки зубов в Индии и арабских странах. «Веточка зачищается от коры, и палочка на конце разрезается на мелкие щеточки. Конечно, это не на каждый день, потому что зубная щетка есть зубная щетка. Но хвойные породы действительно способствуют профилактике болезни десен. Хвойный экстракт, как известно, применяют в пастах и в средствах гигиены. Мы, конечно, ни в коем случае не призываем жителей свои новогодние елки разобрать на палочки и именно ими чистить зубы. Это просто какие бывают варианты», — пояснил начальник управления экологии Нижневартовска Олег Попенко.

Ранее URA.RU рассказывало о том, как правильно выбрасывать новогодние елки. При утилизации необходимо снять с дерева мишуру, «дождик» и другие украшения. Их можно выбросить с другими отходами.

Фото: URA.RU