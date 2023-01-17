В учреждениях ЯНАО, где проходят детские праздники, нарушались меры безопасности

Руководство госучреждений в Муравленко, где проходят праздники для детей, нарушало меры безопасности

18 января 2023 в 10:03 Размер текста - 17 +

Виновные заплатили штраф в размере 20 000 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В 12 госучреждениях Муравленко (ЯНАО), в которых должны были проходить праздники для детей, выявлены многочисленные нарушения пожарной безопасности. Об этом сообщается на сайте прокуратуры округа. «В ходе надзорных мероприятий выявлены многочисленные нарушения в 12 учреждениях спорта, культуры и образования города, в которых были запланированы праздничные мероприятия с участием несовершеннолетних», — говорится в сообщении. Проверка проходила накануне новогодних праздников. В отношении двенадцати должностных лиц прокуратура возбудила административные дела. Виновных привлекли к административной ответственности в виде штрафа в 20 000 рублей. Нарушения устранены. Ранее URA.RU сообщало, что в детском саду «Виниклюзия» в Новом Уренгое выявили нарушения безопасности после информации о задымлении и эвакуации детей. В учреждении отсутствовали речевые оповещатели об эвакуации.

В 12 госучреждениях Муравленко (ЯНАО), в которых должны были проходить праздники для детей, выявлены многочисленные нарушения пожарной безопасности. Об этом сообщается на сайте прокуратуры округа. «В ходе надзорных мероприятий выявлены многочисленные нарушения в 12 учреждениях спорта, культуры и образования города, в которых были запланированы праздничные мероприятия с участием несовершеннолетних», — говорится в сообщении. Проверка проходила накануне новогодних праздников. В отношении двенадцати должностных лиц прокуратура возбудила административные дела. Виновных привлекли к административной ответственности в виде штрафа в 20 000 рублей. Нарушения устранены. Ранее URA.RU сообщало, что в детском саду «Виниклюзия» в Новом Уренгое выявили нарушения безопасности после информации о задымлении и эвакуации детей. В учреждении отсутствовали речевые оповещатели об эвакуации.