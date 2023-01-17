17 января 2023
16 января 2023

В учреждениях ЯНАО, где проходят детские праздники, нарушались меры безопасности

Руководство госучреждений в Муравленко, где проходят праздники для детей, нарушало меры безопасности
© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, заседание, руки
Виновные заплатили штраф в размере 20 000 рублей Фото:

В 12 госучреждениях Муравленко (ЯНАО), в которых должны были проходить праздники для детей, выявлены многочисленные нарушения пожарной безопасности. Об этом сообщается на сайте прокуратуры округа.

«В ходе надзорных мероприятий выявлены многочисленные нарушения в 12 учреждениях спорта, культуры и образования города, в которых были запланированы праздничные мероприятия с участием несовершеннолетних», — говорится в сообщении. Проверка проходила накануне новогодних праздников.

В отношении двенадцати должностных лиц прокуратура возбудила административные дела. Виновных привлекли к административной ответственности в виде штрафа в 20 000 рублей. Нарушения устранены.

Ранее URA.RU сообщало, что в детском саду «Виниклюзия» в Новом Уренгое выявили нарушения безопасности после информации о задымлении и эвакуации детей. В учреждении отсутствовали речевые оповещатели об эвакуации.

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В 12 госучреждениях Муравленко (ЯНАО), в которых должны были проходить праздники для детей, выявлены многочисленные нарушения пожарной безопасности. Об этом сообщается на сайте прокуратуры округа. «В ходе надзорных мероприятий выявлены многочисленные нарушения в 12 учреждениях спорта, культуры и образования города, в которых были запланированы праздничные мероприятия с участием несовершеннолетних», — говорится в сообщении. Проверка проходила накануне новогодних праздников. В отношении двенадцати должностных лиц прокуратура возбудила административные дела. Виновных привлекли к административной ответственности в виде штрафа в 20 000 рублей. Нарушения устранены. Ранее URA.RU сообщало, что в детском саду «Виниклюзия» в Новом Уренгое выявили нарушения безопасности после информации о задымлении и эвакуации детей. В учреждении отсутствовали речевые оповещатели об эвакуации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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