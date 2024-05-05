Общество Бойцы из Тюменской области и ЯНАО передали жителям Авдеевки куличи и яйца. Видео 05 мая 2024 в 12:55 Размер текста - 17 + Бойцы батальона «Кедр» передали жителям Авдеевки куличи и яйца на Пасху Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Военнослужащие батальона «Кедр», в котором состоят тюменские и ямальские бойцы, передали жителям Авдеевки куличи и яйца в преддверии светлого праздника Пасхи. В ответ люди выложили видео с благодарностями, на нем заметно много коробок с лакомствами. «Доставили в Авдеевку православным христианам куличи и яйца к празднику. Братья с „Кедра“ не бросают жителей российского города», — написано в сообщении под видео в telegram-канале «Волонтеры ГДН». Они рассказали, что сейчас людям из Авдеевки приходится тяжело: у них нет воды, электричества и простых вещей. Также разрушены многие дома, а в оставшихся нет окон. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Военнослужащие батальона «Кедр», в котором состоят тюменские и ямальские бойцы, передали жителям Авдеевки куличи и яйца в преддверии светлого праздника Пасхи. В ответ люди выложили видео с благодарностями, на нем заметно много коробок с лакомствами. «Доставили в Авдеевку православным христианам куличи и яйца к празднику. Братья с „Кедра“ не бросают жителей российского города», — написано в сообщении под видео в telegram-канале «Волонтеры ГДН». Они рассказали, что сейчас людям из Авдеевки приходится тяжело: у них нет воды, электричества и простых вещей. Также разрушены многие дома, а в оставшихся нет окон. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям