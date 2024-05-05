Военнослужащие батальона «Кедр», в котором состоят тюменские и ямальские бойцы, передали жителям Авдеевки куличи и яйца в преддверии светлого праздника Пасхи. В ответ люди выложили видео с благодарностями, на нем заметно много коробок с лакомствами.
«Доставили в Авдеевку православным христианам куличи и яйца к празднику. Братья с „Кедра“ не бросают жителей российского города», — написано в сообщении под видео в telegram-канале «Волонтеры ГДН».
Они рассказали, что сейчас людям из Авдеевки приходится тяжело: у них нет воды, электричества и простых вещей. Также разрушены многие дома, а в оставшихся нет окон.
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