Бойцы из Тюменской области и ЯНАО передали жителям Авдеевки куличи и яйца. Видео

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Православная Пасха на территории Храма Святого великомученика Георгия Победоносца. Сургут, кулич, пасха, яйца крашеные
Бойцы батальона «Кедр» передали жителям Авдеевки куличи и яйца на Пасху Фото:

Военнослужащие батальона «Кедр», в котором состоят тюменские и ямальские бойцы, передали жителям Авдеевки куличи и яйца в преддверии светлого праздника Пасхи. В ответ люди выложили видео с благодарностями, на нем заметно много коробок с лакомствами.

«Доставили в Авдеевку православным христианам куличи и яйца к празднику. Братья с „Кедра“ не бросают жителей российского города», — написано в сообщении под видео в telegram-канале «Волонтеры ГДН».

Они рассказали, что сейчас людям из Авдеевки приходится тяжело: у них нет воды, электричества и простых вещей. Также разрушены многие дома, а в оставшихся нет окон.

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Военнослужащие батальона «Кедр», в котором состоят тюменские и ямальские бойцы, передали жителям Авдеевки куличи и яйца в преддверии светлого праздника Пасхи. В ответ люди выложили видео с благодарностями, на нем заметно много коробок с лакомствами. «Доставили в Авдеевку православным христианам куличи и яйца к празднику. Братья с „Кедра“ не бросают жителей российского города», — написано в сообщении под видео в telegram-канале «Волонтеры ГДН». Они рассказали, что сейчас людям из Авдеевки приходится тяжело: у них нет воды, электричества и простых вещей. Также разрушены многие дома, а в оставшихся нет окон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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