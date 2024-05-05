Лукашенко намекнул на скорое окончание конфликта на Украине

05 мая 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко надеется, что конфликт на Украине завершится уже в этом месяце Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент республики Беларусь Александр Лукашенко намекнул, что конфликт на Украине может закончиться уже в мае. Он выразил надежду, что этот месяц «подарит мир братскому народу». Его слова передает telegram-канал «Пул Первого». «Мы очень надеемся, что этот светлый месяц май подарит мир нашему братскому народу. <…> Коль время выбрало нас, мы должны сохранить мир и покой на нашей земле», — рассказал Александр Лукашенко, посещая Свято-Ильинский храм в Орше во время Пасхи. Его слова передает канал «Пул Первого». Белорусский глава подчеркнул, что молитвами будет приближен день, когда братские народы существовали вместе в мире. Александр Лукашенко недавно отмечал, что если Украина не согласится на проведение переговоров с Россией, то перестанет существовать как отдельное государство. Он отмечал, что сейчас самое благодатное время для завершения конфликта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент республики Беларусь Александр Лукашенко намекнул, что конфликт на Украине может закончиться уже в мае. Он выразил надежду, что этот месяц «подарит мир братскому народу». Его слова передает telegram-канал «Пул Первого». «Мы очень надеемся, что этот светлый месяц май подарит мир нашему братскому народу. <…> Коль время выбрало нас, мы должны сохранить мир и покой на нашей земле», — рассказал Александр Лукашенко, посещая Свято-Ильинский храм в Орше во время Пасхи. Его слова передает канал «Пул Первого». Белорусский глава подчеркнул, что молитвами будет приближен день, когда братские народы существовали вместе в мире. Александр Лукашенко недавно отмечал, что если Украина не согласится на проведение переговоров с Россией, то перестанет существовать как отдельное государство. Он отмечал, что сейчас самое благодатное время для завершения конфликта.