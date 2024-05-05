Лукашенко намекнул на скорое окончание конфликта на Украине

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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, лукашенко александр
Александр Лукашенко надеется, что конфликт на Украине завершится уже в этом месяце Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент республики Беларусь Александр Лукашенко намекнул, что конфликт на Украине может закончиться уже в мае. Он выразил надежду, что этот месяц «подарит мир братскому народу». Его слова передает telegram-канал «Пул Первого».

«Мы очень надеемся, что этот светлый месяц май подарит мир нашему братскому народу. <…> Коль время выбрало нас, мы должны сохранить мир и покой на нашей земле», — рассказал Александр Лукашенко, посещая Свято-Ильинский храм в Орше во время Пасхи. Его слова передает канал «Пул Первого». Белорусский глава подчеркнул, что молитвами будет приближен день, когда братские народы существовали вместе в мире.

Александр Лукашенко недавно отмечал, что если Украина не согласится на проведение переговоров с Россией, то перестанет существовать как отдельное государство. Он отмечал, что сейчас самое благодатное время для завершения конфликта.

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Президент республики Беларусь Александр Лукашенко намекнул, что конфликт на Украине может закончиться уже в мае. Он выразил надежду, что этот месяц «подарит мир братскому народу». Его слова передает telegram-канал «Пул Первого». «Мы очень надеемся, что этот светлый месяц май подарит мир нашему братскому народу. <…> Коль время выбрало нас, мы должны сохранить мир и покой на нашей земле», — рассказал Александр Лукашенко, посещая Свято-Ильинский храм в Орше во время Пасхи. Его слова передает канал «Пул Первого». Белорусский глава подчеркнул, что молитвами будет приближен день, когда братские народы существовали вместе в мире. Александр Лукашенко недавно отмечал, что если Украина не согласится на проведение переговоров с Россией, то перестанет существовать как отдельное государство. Он отмечал, что сейчас самое благодатное время для завершения конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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