Ущерб энергетике Украины составил более миллиарда долларов

05 мая 2024 в 17:26 Размер текста - 17 +

Герман Галущенко назвал ситуацию на Украине сложной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ущерб энергетике Украины из-за последних взрывов достиг более миллиарда долларов. Об этом сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко. По его словам, убытки будут увеличиваться. «На сегодняшний день речь идет о суммах убытков более чем на миллиард долларов. <.> Очевидно, что ущерб будет расти», — заявил Галущенко, передает telegram-канал Минэнерго Украины. Галущенко отметил, что основные повреждения получили объекты тепловой и гидрогенерации, а также системы передачи электроэнергии и энергообъекты. Он назвал ситуацию сложной. Ранее Галущенко сообщил, что во время последнего отопительного сезона на Украине было восстановлено меньше энергетических объектов, чем было уничтожено посредством взрывов и аварий различного рода. По его словам, в некоторых случаях объекты были полностью разрушены, что усложняет процесс их восстановления. Он отметил, что ветер и солнце помогают Украине избежать блэкаутов, передает RT. Значительные повреждения получили на Украине Каневская ГЭС, Днепрогэс и Змиевская ТЭС. Также сообщалось о полном уничтожении Трипольской ТЭС, передает телеканал 360 . Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказывал о повреждении половины энергосистемы страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ущерб энергетике Украины из-за последних взрывов достиг более миллиарда долларов. Об этом сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко. По его словам, убытки будут увеличиваться. «На сегодняшний день речь идет о суммах убытков более чем на миллиард долларов. <.> Очевидно, что ущерб будет расти», — заявил Галущенко, передает telegram-канал Минэнерго Украины. Галущенко отметил, что основные повреждения получили объекты тепловой и гидрогенерации, а также системы передачи электроэнергии и энергообъекты. Он назвал ситуацию сложной. Ранее Галущенко сообщил, что во время последнего отопительного сезона на Украине было восстановлено меньше энергетических объектов, чем было уничтожено посредством взрывов и аварий различного рода. По его словам, в некоторых случаях объекты были полностью разрушены, что усложняет процесс их восстановления. Он отметил, что ветер и солнце помогают Украине избежать блэкаутов, передает RT. Значительные повреждения получили на Украине Каневская ГЭС, Днепрогэс и Змиевская ТЭС. Также сообщалось о полном уничтожении Трипольской ТЭС, передает телеканал 360. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказывал о повреждении половины энергосистемы страны.