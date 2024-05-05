Ущерб энергетике Украины составил более миллиарда долларов

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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, дым, пожар, лэп, энергетика
Герман Галущенко назвал ситуацию на Украине сложной Фото:

Ущерб энергетике Украины из-за последних взрывов достиг более миллиарда долларов. Об этом сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко. По его словам, убытки будут увеличиваться.

«На сегодняшний день речь идет о суммах убытков более чем на миллиард долларов. <.> Очевидно, что ущерб будет расти», — заявил Галущенко, передает telegram-канал Минэнерго Украины.

Галущенко отметил, что основные повреждения получили объекты тепловой и гидрогенерации, а также системы передачи электроэнергии и энергообъекты. Он назвал ситуацию сложной.

Ранее Галущенко сообщил, что во время последнего отопительного сезона на Украине было восстановлено меньше энергетических объектов, чем было уничтожено посредством взрывов и аварий различного рода. По его словам, в некоторых случаях объекты были полностью разрушены, что усложняет процесс их восстановления. Он отметил, что ветер и солнце помогают Украине избежать блэкаутов, передает RT.

Значительные повреждения получили на Украине Каневская ГЭС, Днепрогэс и Змиевская ТЭС. Также сообщалось о полном уничтожении Трипольской ТЭС, передает телеканал 360. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказывал о повреждении половины энергосистемы страны.

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Ущерб энергетике Украины из-за последних взрывов достиг более миллиарда долларов. Об этом сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко. По его словам, убытки будут увеличиваться. «На сегодняшний день речь идет о суммах убытков более чем на миллиард долларов. <.> Очевидно, что ущерб будет расти», — заявил Галущенко, передает telegram-канал Минэнерго Украины. Галущенко отметил, что основные повреждения получили объекты тепловой и гидрогенерации, а также системы передачи электроэнергии и энергообъекты. Он назвал ситуацию сложной. Ранее Галущенко сообщил, что во время последнего отопительного сезона на Украине было восстановлено меньше энергетических объектов, чем было уничтожено посредством взрывов и аварий различного рода. По его словам, в некоторых случаях объекты были полностью разрушены, что усложняет процесс их восстановления. Он отметил, что ветер и солнце помогают Украине избежать блэкаутов, передает RT. Значительные повреждения получили на Украине Каневская ГЭС, Днепрогэс и Змиевская ТЭС. Также сообщалось о полном уничтожении Трипольской ТЭС, передает телеканал 360. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказывал о повреждении половины энергосистемы страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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