Украинский солдат в Херсоне застрелил военного из-за съемки позиций ВСУ: карта СВО на 5 мая

«Страна.ua»: солдат ВСУ застрелил сослуживца за съемку позиций военных

05 мая 2024 в 11:03 Размер текста - 17 +

Солдат ВСУ на херсонском направлении застрелил своего же сослуживца, передает украинское издание «Страна» Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Херсонской области украинский солдат застрелил своего сослуживца, когда тот фотографировал на телефон места дислокации военных ВСУ. В целом на данном направлении ситуация без изменений: бои между ВС РФ и украинскими бойцами продолжаются в районе Крынок и Антоновского моста. Интерактивная карта боев на Украине к 5 мая — в материале URA.RU. Херсонское направление Недалеко от Херсона в районе лесополосы военнослужащий ВСУ застрелил из автомата сослуживца, который фотографировал места расположения украинских военных. Убийце грозит до 15 лет тюрьмы, передает «Страна.ua». Бойцы из группировки «Днепр» уничтожили над Херсонской областью ударный украинский беспилотник Warmate при помощи зенитки. Об этом сообщает Минобороны РФ. Донецкое и южно-донецкое направления На южно-донецком направлении ВС РФ ворвались на территорию огнеупорного завода в Красногоровке, передают российские военкоры. Также продолжаются бои за Георгиевку и Парасковиевку. ВС РФ отбили несколько украинских опорных пунктов. ВС РФ расширяют зону контроля со стороны Старомихайловки. Также есть прогресс в районе населенного пункта Победа. Также военкоры отмечают, что российские военные уже вошли на территорию Урожайного. Авдеевское направление ВС РФ полностью заняли Архангельское, передает «Украина.ру». Помимо этого российские военные зашли в Новоалександровку. Кроме того они продвигаются к Новопокровскому и Новоселовке. На этом участке фронта бойцы РФ атакуют Украину с востока. Обозначение на карте Легенда карты URA.RU Запорожское направление В настоящий момент проходят тяжелые бои в районе Работино. Военкоры передают, что украинские подразделения проводят переброску с других фронтовых участков. Тем не менее отмечается снижение уровня подготовки бойцов ВСУ в целом. Однако в настоящий момент данный участок фронта пока остается без особых изменений. Артемовское направление Продолжаются боестолкновения и в районе Часова Яра. Военкоры отмечают, что российские солдаты смогли занять несколько опорных пунктов. Также они разрушили мост, через который шло снабжение гарнизона ВСУ в левобережной части города. Купянское направление Продолжаются бои в районе населенного пункта Кисловка. Армия РФ также освободила Котляровку, сообщают военкоры. Угледарское направление Бойцы группировки «Восток» захватили на угледарском направлении танк Т-64. Об этом рассказал солдат с позывным Колесо, предает ТАСС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Херсонской области украинский солдат застрелил своего сослуживца, когда тот фотографировал на телефон места дислокации военных ВСУ. В целом на данном направлении ситуация без изменений: бои между ВС РФ и украинскими бойцами продолжаются в районе Крынок и Антоновского моста. Интерактивная карта боев на Украине к 5 мая — в материале URA.RU. Недалеко от Херсона в районе лесополосы военнослужащий ВСУ застрелил из автомата сослуживца, который фотографировал места расположения украинских военных. Убийце грозит до 15 лет тюрьмы, передает «Страна.ua». Бойцы из группировки «Днепр» уничтожили над Херсонской областью ударный украинский беспилотник Warmate при помощи зенитки. Об этом сообщает Минобороны РФ. На южно-донецком направлении ВС РФ ворвались на территорию огнеупорного завода в Красногоровке, передают российские военкоры. Также продолжаются бои за Георгиевку и Парасковиевку. ВС РФ отбили несколько украинских опорных пунктов. ВС РФ расширяют зону контроля со стороны Старомихайловки. Также есть прогресс в районе населенного пункта Победа. Также военкоры отмечают, что российские военные уже вошли на территорию Урожайного. ВС РФ полностью заняли Архангельское, передает «Украина.ру». Помимо этого российские военные зашли в Новоалександровку. Кроме того они продвигаются к Новопокровскому и Новоселовке. На этом участке фронта бойцы РФ атакуют Украину с востока. В настоящий момент проходят тяжелые бои в районе Работино. Военкоры передают, что украинские подразделения проводят переброску с других фронтовых участков. Тем не менее отмечается снижение уровня подготовки бойцов ВСУ в целом. Однако в настоящий момент данный участок фронта пока остается без особых изменений. Продолжаются боестолкновения и в районе Часова Яра. Военкоры отмечают, что российские солдаты смогли занять несколько опорных пунктов. Также они разрушили мост, через который шло снабжение гарнизона ВСУ в левобережной части города. Продолжаются бои в районе населенного пункта Кисловка. Армия РФ также освободила Котляровку, сообщают военкоры. Бойцы группировки «Восток» захватили на угледарском направлении танк Т-64. Об этом рассказал солдат с позывным Колесо, предает ТАСС.