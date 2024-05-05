Полпред Якушев поздравил православных жителей УрФО с Пасхой

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Якушев. Тюмень , якушев владимир
Владимир Якушев пожелал уральцам здоровья, благополучия и гармонии во всем (архивное фото) Фото:

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев поздравил православных христиан уральских регионов с праздником Пасхи. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства.

«Этот праздник объединяет наших предков и потомков. Потому что вечны те ценности и принципы, которым он посвящен. Это вера в победу добра и справедливости. Готовность принести ради нее любые жертвы, включая собственную жизнь. Неизбежность личного выбора при столкновении со злом, цена которого — спасение души. Именно об этом более двух тысяч лет напоминает нам праздник Воскресения Христова», — цитирует Якушева пресс-служба.

Полпред отметил, что в этот день радостью и светом наполняются сердца миллионов людей. Также Якушев пожелал уральцам здоровья, благополучия и гармонии во всем.

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Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев поздравил православных христиан уральских регионов с праздником Пасхи. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства. «Этот праздник объединяет наших предков и потомков. Потому что вечны те ценности и принципы, которым он посвящен. Это вера в победу добра и справедливости. Готовность принести ради нее любые жертвы, включая собственную жизнь. Неизбежность личного выбора при столкновении со злом, цена которого — спасение души. Именно об этом более двух тысяч лет напоминает нам праздник Воскресения Христова», — цитирует Якушева пресс-служба. Полпред отметил, что в этот день радостью и светом наполняются сердца миллионов людей. Также Якушев пожелал уральцам здоровья, благополучия и гармонии во всем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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