Полпред Якушев поздравил православных жителей УрФО с Пасхой

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев поздравил православных христиан уральских регионов с праздником Пасхи. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства.
«Этот праздник объединяет наших предков и потомков. Потому что вечны те ценности и принципы, которым он посвящен. Это вера в победу добра и справедливости. Готовность принести ради нее любые жертвы, включая собственную жизнь. Неизбежность личного выбора при столкновении со злом, цена которого — спасение души. Именно об этом более двух тысяч лет напоминает нам праздник Воскресения Христова», — цитирует Якушева пресс-служба.
Полпред отметил, что в этот день радостью и светом наполняются сердца миллионов людей. Также Якушев пожелал уральцам здоровья, благополучия и гармонии во всем.
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