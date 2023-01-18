В Ленинском районе Челябинска построят медицинскую лабораторию за 500 млн рублей

В Челябинке в 2024 году в рамках федерального проекта «Санитарный щит» планируется построить новый корпус микробиологической лаборатории за 500 млн рублей. Об этом на публичных слушаниях, которые состоялись в Челябинске 19 января, рассказала главный врач ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии» Наталья Валеуллина, передает корреспондент URA.RU
«Главная цель за этих лабораторий — быстрое реагирование, расшифровка инфекционных заболеваний, фактически даже неизвестных. Задача была поставлена в течении четырех дней проводить расшифровку возбудителей инфекционных заболеваний, в течении четырех часов проводить индикацию возбудителей, в течении четырех дней в стране уже должна быть новая тест-система, и в течении четырех месяцев научно-исследовательские институты должны подготовить вакцину, разработанную на основании наших исследований», — рассказала Валеуллина.
В ходе публичных слушаний проект был вынесен на комиссию. Если он будет одобрен, семиэтажное здание нового корпуса микробиологической лаборатории начнут строить в следующем году на территории городской больницы №9 в Ленинском районе Челябинска на улице Электровозной. Площадь застройки здания, в котором будут располагаться лаборатории с производственными помещениям, составит около 900 квадратных метров.
Федеральный проект направлен на предотвращение в РФ новых пандемий. В рамках программы российские ученые научатся создавать тест-системы для новых вирусов за четыре дня, а также вакцины против инфекций за четыре месяца. Всего на реализацию программы Россия планирует потратить более 30 млрд рублей. Проект запланирован на 2022—2024 годы.
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В Челябинке в 2024 году в рамках федерального проекта «Санитарный щит» планируется построить новый корпус микробиологической лаборатории за 500 млн рублей. Об этом на публичных слушаниях, которые состоялись в Челябинске 19 января, рассказала главный врач ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии» Наталья Валеуллина, передает корреспондент URA.RU «Главная цель за этих лабораторий — быстрое реагирование, расшифровка инфекционных заболеваний, фактически даже неизвестных. Задача была поставлена в течении четырех дней проводить расшифровку возбудителей инфекционных заболеваний, в течении четырех часов проводить индикацию возбудителей, в течении четырех дней в стране уже должна быть новая тест-система, и в течении четырех месяцев научно-исследовательские институты должны подготовить вакцину, разработанную на основании наших исследований», — рассказала Валеуллина. В ходе публичных слушаний проект был вынесен на комиссию. Если он будет одобрен, семиэтажное здание нового корпуса микробиологической лаборатории начнут строить в следующем году на территории городской больницы №9 в Ленинском районе Челябинска на улице Электровозной. Площадь застройки здания, в котором будут располагаться лаборатории с производственными помещениям, составит около 900 квадратных метров. Федеральный проект направлен на предотвращение в РФ новых пандемий. В рамках программы российские ученые научатся создавать тест-системы для новых вирусов за четыре дня, а также вакцины против инфекций за четыре месяца. Всего на реализацию программы Россия планирует потратить более 30 млрд рублей. Проект запланирован на 2022—2024 годы.