Пермские власти бьют тревогу из-за нового смертельного увлечения детей

19 января 2023 в 17:51 Размер текста - 17 +

Пермские школьники попались на смертельном увлечении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Перми обеспокоены новым увлечением подростков, которое несет смертельную опасность. Дети 10-15 лет замечены за занятием сниффингом — вдыханием паров дезодоранта. Информация об опасной деятельности подростков размещена на официальном сайте Дзержинского района. «Комиссия по делам несовершеннолетних совместно со школами Дзержинского района, выявили два случая сниффинга среди успешных учеников», — сообщили в администрации. Родителям подростков рекомендовано обратить внимание на посторонние запахи, которые могут присутствовать в квартирах и от их детей. Сниффинг — одно из новых направлений токсикомании. Подростки вдыхают пары дезодорантов, распыляя его на шарф или в пакет. Даже однократное вдыхание газа может привести к различным тяжелым поражениям организма, в том числе смерти.

Власти Перми обеспокоены новым увлечением подростков, которое несет смертельную опасность. Дети 10-15 лет замечены за занятием сниффингом — вдыханием паров дезодоранта. Информация об опасной деятельности подростков размещена на официальном сайте Дзержинского района. «Комиссия по делам несовершеннолетних совместно со школами Дзержинского района, выявили два случая сниффинга среди успешных учеников», — сообщили в администрации. Родителям подростков рекомендовано обратить внимание на посторонние запахи, которые могут присутствовать в квартирах и от их детей. Сниффинг — одно из новых направлений токсикомании. Подростки вдыхают пары дезодорантов, распыляя его на шарф или в пакет. Даже однократное вдыхание газа может привести к различным тяжелым поражениям организма, в том числе смерти.