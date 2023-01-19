Пермские власти бьют тревогу из-за нового смертельного увлечения детей

Власти Перми обеспокоены новым увлечением подростков, которое несет смертельную опасность. Дети 10-15 лет замечены за занятием сниффингом — вдыханием паров дезодоранта. Информация об опасной деятельности подростков размещена на официальном сайте Дзержинского района.
«Комиссия по делам несовершеннолетних совместно со школами Дзержинского района, выявили два случая сниффинга среди успешных учеников», — сообщили в администрации. Родителям подростков рекомендовано обратить внимание на посторонние запахи, которые могут присутствовать в квартирах и от их детей.
Сниффинг — одно из новых направлений токсикомании. Подростки вдыхают пары дезодорантов, распыляя его на шарф или в пакет. Даже однократное вдыхание газа может привести к различным тяжелым поражениям организма, в том числе смерти.
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