19 января 2023

В Екатеринбурге закрыли киоск с шаурмой, где массово отравились студенты

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Закусочная У Аро на улице Декабристов. Екатеринбург , закусочная у аро
Суд приостановил деятельность точки общепита на 90 суток

Киоск по продаже шаурмы «У Аро» на улице Декабристов в Екатеринбурге по решению суда закрыли на три месяца. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области.

«Октябрьский районный суд признал ИП Бадалян А.С виновной в совершении административного правонарушения по статье 6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) и назначил ей административное наказание в виде приостановления деятельности предприятия общественного питания „У Аро“ на 90 суток», — рассказали снаврачи.

Ранее URA.RU сообщало, что за три дня в больницу попали 15 посетителей закусочной «У Аро».  У них выявлен возбудитель — норовирус второго типа. Тот же вирус выделили и у трех сотрудников заведения. ПО словам коменданта общежития, студенты которого часто покупали еду в закусочной, это не первый случай массового отравления. 

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Киоск по продаже шаурмы «У Аро» на улице Декабристов в Екатеринбурге по решению суда закрыли на три месяца. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области. «Октябрьский районный суд признал ИП Бадалян А.С виновной в совершении административного правонарушения по статье 6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) и назначил ей административное наказание в виде приостановления деятельности предприятия общественного питания „У Аро“ на 90 суток», — рассказали снаврачи. Ранее URA.RU сообщало, что за три дня в больницу попали 15 посетителей закусочной «У Аро».  У них выявлен возбудитель — норовирус второго типа. Тот же вирус выделили и у трех сотрудников заведения. ПО словам коменданта общежития, студенты которого часто покупали еду в закусочной, это не первый случай массового отравления. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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