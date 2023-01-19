В Екатеринбурге закрыли киоск с шаурмой, где массово отравились студенты

20 января 2023 в 14:07 Размер текста - 17 +

Суд приостановил деятельность точки общепита на 90 суток Владимир Жабриков © URA.RU Киоск по продаже шаурмы «У Аро» на улице Декабристов в Екатеринбурге по решению суда закрыли на три месяца. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области. «Октябрьский районный суд признал ИП Бадалян А.С виновной в совершении административного правонарушения по статье 6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) и назначил ей административное наказание в виде приостановления деятельности предприятия общественного питания „У Аро“ на 90 суток», — рассказали снаврачи. Ранее URA.RU сообщало, что за три дня в больницу попали 15 посетителей закусочной «У Аро». У них выявлен возбудитель — норовирус второго типа. Тот же вирус выделили и у трех сотрудников заведения. ПО словам коменданта общежития, студенты которого часто покупали еду в закусочной, это не первый случай массового отравления.

Киоск по продаже шаурмы «У Аро» на улице Декабристов в Екатеринбурге по решению суда закрыли на три месяца. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области. «Октябрьский районный суд признал ИП Бадалян А.С виновной в совершении административного правонарушения по статье 6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) и назначил ей административное наказание в виде приостановления деятельности предприятия общественного питания „У Аро“ на 90 суток», — рассказали снаврачи. Ранее URA.RU сообщало, что за три дня в больницу попали 15 посетителей закусочной «У Аро». У них выявлен возбудитель — норовирус второго типа. Тот же вирус выделили и у трех сотрудников заведения. ПО словам коменданта общежития, студенты которого часто покупали еду в закусочной, это не первый случай массового отравления.