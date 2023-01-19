19 января 2023

В Екатеринбурге комендант общежития раскрыл детали массового отравления студентов

Комендант общежития колледжа Ползунова: студенты массово отравились шаурмой в третий раз
© Служба новостей «URA.RU»
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Дом по ул. Ставропольская 1 , который экстренно расселяют. Тюмень, коридор, мрак, открытая дверь, двери, общежитие, ставропольская 1
Сотрудник общежития на Декабристов рассказал, что студенты не первый раз травятся едой из киоска

Студенты колледжа имени Ползунова в Екатеринбурге, проживающие в общежитии на Декабристов, не первый раз травятся фаст-фудом. В прошлом году здесь уже были случаи массового отравления после посещения закусочной «У Аро», рассказал URA.RU комендант общежития.

«От этой шаурмы много проблем. В позапрошлом году сюда приходило 25 карет скорой помощи, и это нигде не освещалось. В ноябре 2022 года пять или шесть человек тоже жаловались [на симптомы отравления], но это было перед выходными. Они поехали домой, их там привели в порядок. А в этот раз детвора приехала с каникул — две недели сидели на домашних пирожках — деньги есть, купили шаурму, в одной комнате собрались, покушали и отравились», — рассказал собеседник.

В Екатеринбурге с 16 января стали регистрировать случаи отравления посетителей закусочной «У Аро» на Декабристов. Всего, по последним данным Роспотребнадзора, кишечную инфекцию обнаружили у 15 человек. Половина из них — студенты колледжа Ползунова.

Закусо
После жалоб посетителей закусочную закрыли по требованию санврачей
Фото: Владимир Жабриков, URA.RU

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Студенты колледжа имени Ползунова в Екатеринбурге, проживающие в общежитии на Декабристов, не первый раз травятся фаст-фудом. В прошлом году здесь уже были случаи массового отравления после посещения закусочной «У Аро», рассказал URA.RU комендант общежития. «От этой шаурмы много проблем. В позапрошлом году сюда приходило 25 карет скорой помощи, и это нигде не освещалось. В ноябре 2022 года пять или шесть человек тоже жаловались [на симптомы отравления], но это было перед выходными. Они поехали домой, их там привели в порядок. А в этот раз детвора приехала с каникул — две недели сидели на домашних пирожках — деньги есть, купили шаурму, в одной комнате собрались, покушали и отравились», — рассказал собеседник. В Екатеринбурге с 16 января стали регистрировать случаи отравления посетителей закусочной «У Аро» на Декабристов. Всего, по последним данным Роспотребнадзора, кишечную инфекцию обнаружили у 15 человек. Половина из них — студенты колледжа Ползунова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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