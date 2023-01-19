В Екатеринбурге комендант общежития раскрыл детали массового отравления студентов

Комендант общежития колледжа Ползунова: студенты массово отравились шаурмой в третий раз

20 января 2023 в 12:23 Размер текста - 17 +

Сотрудник общежития на Декабристов рассказал, что студенты не первый раз травятся едой из киоска Дмитрий Ткачук © URA.RU Студенты колледжа имени Ползунова в Екатеринбурге, проживающие в общежитии на Декабристов, не первый раз травятся фаст-фудом. В прошлом году здесь уже были случаи массового отравления после посещения закусочной «У Аро», рассказал URA.RU комендант общежития. «От этой шаурмы много проблем. В позапрошлом году сюда приходило 25 карет скорой помощи, и это нигде не освещалось. В ноябре 2022 года пять или шесть человек тоже жаловались [на симптомы отравления], но это было перед выходными. Они поехали домой, их там привели в порядок. А в этот раз детвора приехала с каникул — две недели сидели на домашних пирожках — деньги есть, купили шаурму, в одной комнате собрались, покушали и отравились», — рассказал собеседник. В Екатеринбурге с 16 января стали регистрировать случаи отравления посетителей закусочной «У Аро» на Декабристов. Всего, по последним данным Роспотребнадзора, кишечную инфекцию обнаружили у 15 человек. Половина из них — студенты колледжа Ползунова. После жалоб посетителей закусочную закрыли по требованию санврачей Фото: Владимир Жабриков, URA.RU

Студенты колледжа имени Ползунова в Екатеринбурге, проживающие в общежитии на Декабристов, не первый раз травятся фаст-фудом. В прошлом году здесь уже были случаи массового отравления после посещения закусочной «У Аро», рассказал URA.RU комендант общежития. «От этой шаурмы много проблем. В позапрошлом году сюда приходило 25 карет скорой помощи, и это нигде не освещалось. В ноябре 2022 года пять или шесть человек тоже жаловались [на симптомы отравления], но это было перед выходными. Они поехали домой, их там привели в порядок. А в этот раз детвора приехала с каникул — две недели сидели на домашних пирожках — деньги есть, купили шаурму, в одной комнате собрались, покушали и отравились», — рассказал собеседник. В Екатеринбурге с 16 января стали регистрировать случаи отравления посетителей закусочной «У Аро» на Декабристов. Всего, по последним данным Роспотребнадзора, кишечную инфекцию обнаружили у 15 человек. Половина из них — студенты колледжа Ползунова.