Власти ХМАО проиндексировали сертификаты на реабилитацию инвалидов

В ХМАО проиндексировали сертификаты на средства реабилитации инвалидов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Власти ХМАО заявили об индексации сертификатов на покупку технических средств реабилитации для инвалидов. На официальном сайте правительства Югры опубликовано сообщение, что губернатор округа Наталья Комарова отметила увеличение финансирования 86 видов техсредств на 5,5%.

«Правительство Ханты-Мансийского автономного округа приняло решение проиндексировать на 5,5% стоимость сертификатов на приобретение инвалидами технических средств реабилитации и услуг по их ремонту. Эти обязательства заложены в окружной бюджет на текущий год. Напомню, что региональный перечень техсредств реабилитации состоит из 86 наименований», — уточнила губернатор ХМАО.

В департаменте соцразвития округа отметили, что стоимость одного сертификата варьируется от 120 до 68,5 тысяч рублей. Если на покупку выбранного технического средства не хватает средств сертификата, то разницу инвалиду придется доплачивать самостоятельно. «Югорчане имеют право самостоятельно выбрать то техническое средство реабилитации, которое нравится, и того поставщика, который устраивает по качеству и обслуживанию. Купить необходимое оборудование можно на всей территории Российской Федерации», — прокомментировала и. о. директора депсоцразвития Елена Немчинова. Индексация расходов на средства реабилитации и их ремонт производится с 1 января 2023 года.