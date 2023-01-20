В Пермском крае осудили лесничего за незаконную рубку деревьев

Было вырублено более 160 кубометров дерева Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Суд взыскал с бывшего лесничего Полазненского лесничества (Пермский край) более трех млн рублей, а также лишил ее работы. Женщина признана виновной в незаконной рубке особо охраняемых лесов, сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю.

«Осужденная подготовила лесорубочные документы и отвела к рубке деловую древесину на особо охраняемой территории защитных лесов. В результате лесозаготовителем, который не подозревал о противоправности действий лесничего, незаконно заготовлено более 160 кубометров древесины», — говорится в сообщении СУ СК.

Ущерб составил более 3,4 млн рублей. Эти деньги, по решению суда, взыскали с преступницы. Кроме того, ей на четыре года запретили работать в сфере использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов.