В Пермском крае осудили лесничего за незаконную рубку деревьев

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Музей деревянного зодчества Хохловка. Пермь, рубка леса, вырубка леса, дрова, природа, лесоповал, лестничество
Было вырублено более 160 кубометров дерева Фото:

Суд взыскал с бывшего лесничего Полазненского лесничества (Пермский край) более трех млн рублей, а также лишил ее работы. Женщина признана виновной в незаконной рубке особо охраняемых лесов, сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю.

«Осужденная подготовила лесорубочные документы и отвела к рубке деловую древесину на особо охраняемой территории защитных лесов. В результате лесозаготовителем, который не подозревал о противоправности действий лесничего, незаконно заготовлено более 160 кубометров древесины», — говорится в сообщении СУ СК.

Ущерб составил более 3,4 млн рублей. Эти деньги, по решению суда, взыскали с преступницы. Кроме того, ей на четыре года запретили работать в сфере использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов.

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Суд взыскал с бывшего лесничего Полазненского лесничества (Пермский край) более трех млн рублей, а также лишил ее работы. Женщина признана виновной в незаконной рубке особо охраняемых лесов, сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю. «Осужденная подготовила лесорубочные документы и отвела к рубке деловую древесину на особо охраняемой территории защитных лесов. В результате лесозаготовителем, который не подозревал о противоправности действий лесничего, незаконно заготовлено более 160 кубометров древесины», — говорится в сообщении СУ СК. Ущерб составил более 3,4 млн рублей. Эти деньги, по решению суда, взыскали с преступницы. Кроме того, ей на четыре года запретили работать в сфере использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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