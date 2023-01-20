В Перми рассказали, какие здания уже отремонтировали к юбилею города

В Перми к 300-летию отремонтированы 30 исторических зданий

21 января 2023 в 05:11 Размер текста - 17 +

В проект «Пермь-300» вошло более 100 объектов Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми В Перми к юбилею отремонтированы 30 исторических зданий и идет обновление еще 50-ти. Об этом сообщается в официальной группе проекта «Пермь-300» в соцсети «ВКонтакте». К примеру, завершен ремонт бывшего производственного корпуса пивоваренного завода по ул. Сибирская, 35. «Уже отремонтированы: здание, где в мужской гимназии работал и учился известный художник, основатель первой частной школы рисования в Перми Африкан Шанин (ул. Сибирская, 13); старый корпус женского епархиального училища (ул. Петропавловская, 18); дом мещанина Сергея Евгеньевича Грацинского (ул. 25 лет Октября, 47)», — уточняется в группе проекта. Организаторы отмечают, что начата реставрация ограды с воротами Пермского педуниверситета. На данный момент строители закончили ремонтировать фундамент и реставрировать части кирпичной кладки цокольной части, а также северных и южных ворот. Ранее краевые власти попросили вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко выделить из федерального бюджета дополнительные средства на крупные стройки к юбилею Перми. Губернатор Дмитрий Махонин отмечал, что деньги нужны «из-за удорожания строительных материалов».

В Перми к юбилею отремонтированы 30 исторических зданий и идет обновление еще 50-ти. Об этом сообщается в официальной группе проекта «Пермь-300» в соцсети «ВКонтакте». К примеру, завершен ремонт бывшего производственного корпуса пивоваренного завода по ул. Сибирская, 35. «Уже отремонтированы: здание, где в мужской гимназии работал и учился известный художник, основатель первой частной школы рисования в Перми Африкан Шанин (ул. Сибирская, 13); старый корпус женского епархиального училища (ул. Петропавловская, 18); дом мещанина Сергея Евгеньевича Грацинского (ул. 25 лет Октября, 47)», — уточняется в группе проекта. Организаторы отмечают, что начата реставрация ограды с воротами Пермского педуниверситета. На данный момент строители закончили ремонтировать фундамент и реставрировать части кирпичной кладки цокольной части, а также северных и южных ворот. Ранее краевые власти попросили вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко выделить из федерального бюджета дополнительные средства на крупные стройки к юбилею Перми. Губернатор Дмитрий Махонин отмечал, что деньги нужны «из-за удорожания строительных материалов».