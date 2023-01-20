20 января 2023

Свердловские осужденные смогут получить права на управление спецтранспортом

© Служба новостей «URA.RU»
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Производство мебели в ИК-13 Нижний Тагил. Свердловская область, осужденный, зэк, заключенный, производство мебели
Осужденные ИК-12 могут получить права категории «C» Фото:

В исправительной колонии № 12 ГУФСИН России проходит обучение осужденных вождению спецавтотранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН РФ по Свердловской области.

«Обучение для осужденных проводит „Свердловская автошкола“, на платной основе. На данный момент подходят к завершению практические занятия по вождению. Осужденные, отбывающие наказание в ИК-12, могут получить права по следующим категориям: водитель погрузчика категории „С“, водитель экскаватора категории „С“ и водитель внедорожных мототранспортных средств», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Срок курсов на категорию «С» составляет пять недель. Обучающиеся проходят теоретические и практические занятия, по окончанию подготовки сдается экзамен на получение водительского удостоверения.

Ранее URA.RU сообщало о создании дополнительных трудовых мест для заключенных на Нижнетагильском заводе металлоконструкций (Свердловская область). Для этого руководство ИК-12 посетило предприятие и провело совещание с руководством завода.

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В исправительной колонии № 12 ГУФСИН России проходит обучение осужденных вождению спецавтотранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН РФ по Свердловской области. «Обучение для осужденных проводит „Свердловская автошкола“, на платной основе. На данный момент подходят к завершению практические занятия по вождению. Осужденные, отбывающие наказание в ИК-12, могут получить права по следующим категориям: водитель погрузчика категории „С“, водитель экскаватора категории „С“ и водитель внедорожных мототранспортных средств», — рассказали в пресс-службе ведомства. Срок курсов на категорию «С» составляет пять недель. Обучающиеся проходят теоретические и практические занятия, по окончанию подготовки сдается экзамен на получение водительского удостоверения. Ранее URA.RU сообщало о создании дополнительных трудовых мест для заключенных на Нижнетагильском заводе металлоконструкций (Свердловская область). Для этого руководство ИК-12 посетило предприятие и провело совещание с руководством завода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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