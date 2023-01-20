Свердловские осужденные смогут получить права на управление спецтранспортом

21 января 2023 в 16:38 Размер текста - 17 +

Осужденные ИК-12 могут получить права категории «C» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В исправительной колонии № 12 ГУФСИН России проходит обучение осужденных вождению спецавтотранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН РФ по Свердловской области. «Обучение для осужденных проводит „Свердловская автошкола“, на платной основе. На данный момент подходят к завершению практические занятия по вождению. Осужденные, отбывающие наказание в ИК-12, могут получить права по следующим категориям: водитель погрузчика категории „С“, водитель экскаватора категории „С“ и водитель внедорожных мототранспортных средств», — рассказали в пресс-службе ведомства. Срок курсов на категорию «С» составляет пять недель. Обучающиеся проходят теоретические и практические занятия, по окончанию подготовки сдается экзамен на получение водительского удостоверения. Ранее URA.RU сообщало о создании дополнительных трудовых мест для заключенных на Нижнетагильском заводе металлоконструкций (Свердловская область). Для этого руководство ИК-12 посетило предприятие и провело совещание с руководством завода.

В исправительной колонии № 12 ГУФСИН России проходит обучение осужденных вождению спецавтотранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН РФ по Свердловской области. «Обучение для осужденных проводит „Свердловская автошкола“, на платной основе. На данный момент подходят к завершению практические занятия по вождению. Осужденные, отбывающие наказание в ИК-12, могут получить права по следующим категориям: водитель погрузчика категории „С“, водитель экскаватора категории „С“ и водитель внедорожных мототранспортных средств», — рассказали в пресс-службе ведомства. Срок курсов на категорию «С» составляет пять недель. Обучающиеся проходят теоретические и практические занятия, по окончанию подготовки сдается экзамен на получение водительского удостоверения. Ранее URA.RU сообщало о создании дополнительных трудовых мест для заключенных на Нижнетагильском заводе металлоконструкций (Свердловская область). Для этого руководство ИК-12 посетило предприятие и провело совещание с руководством завода.