Свердловский завод примет на работу зэков

Нижнетагильский завод металлоконструкций посетило руководство колонии ИК-12

16 января 2023 в 18:31 Размер текста - 17 +

Нижнетагильский завод металлоконструкций посетило руководство колонии ИК-12 Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области Нижнетагильский завод металлоконструкций (Свердловская область) посетило руководство колонии ИК-12. Цель визита — организация дополнительных рабочих мест на предприятии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области. «В целях организации дополнительных рабочих мест и загрузки свободных производственных мощностей руководством ИК-12 было проведено совещание с техническими руководителями Нижнетагильского завода металлоконструкций. Начальником ИК-12 полковником внутренней службы Алексеем Павловым была доведена информация о технических возможностях и свободных трудовых ресурсах», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге прошло заседание правления Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области. На круглом столе сотрудники отделения маркетинга ГУФСИН призвали предпринимателей сотрудничать с уголовниками. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

Нижнетагильский завод металлоконструкций (Свердловская область) посетило руководство колонии ИК-12. Цель визита — организация дополнительных рабочих мест на предприятии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области. «В целях организации дополнительных рабочих мест и загрузки свободных производственных мощностей руководством ИК-12 было проведено совещание с техническими руководителями Нижнетагильского завода металлоконструкций. Начальником ИК-12 полковником внутренней службы Алексеем Павловым была доведена информация о технических возможностях и свободных трудовых ресурсах», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге прошло заседание правления Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области. На круглом столе сотрудники отделения маркетинга ГУФСИН призвали предпринимателей сотрудничать с уголовниками.