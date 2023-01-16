Свердловский завод примет на работу зэков

Нижнетагильский завод металлоконструкций посетило руководство колонии ИК-12
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Нижнетагильский завод металлоконструкций посетило руководство колонии ИК-12 Фото:

Нижнетагильский завод металлоконструкций (Свердловская область) посетило руководство колонии ИК-12. Цель визита — организация дополнительных рабочих мест на предприятии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

«В целях организации дополнительных рабочих мест и загрузки свободных производственных мощностей руководством ИК-12 было проведено совещание с техническими руководителями Нижнетагильского завода металлоконструкций. Начальником ИК-12 полковником внутренней службы Алексеем Павловым была доведена информация о технических возможностях и свободных трудовых ресурсах», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге прошло заседание правления Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области. На круглом столе сотрудники отделения маркетинга ГУФСИН призвали предпринимателей сотрудничать с уголовниками.

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Нижнетагильский завод металлоконструкций (Свердловская область) посетило руководство колонии ИК-12. Цель визита — организация дополнительных рабочих мест на предприятии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области. «В целях организации дополнительных рабочих мест и загрузки свободных производственных мощностей руководством ИК-12 было проведено совещание с техническими руководителями Нижнетагильского завода металлоконструкций. Начальником ИК-12 полковником внутренней службы Алексеем Павловым была доведена информация о технических возможностях и свободных трудовых ресурсах», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге прошло заседание правления Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области. На круглом столе сотрудники отделения маркетинга ГУФСИН призвали предпринимателей сотрудничать с уголовниками.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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