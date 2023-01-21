Местоположение женщины неизвестно с 20 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюменской области третий день ищут 28-летнюю женщину. Об этом сообщили поисковики отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

«Пропала Звягинцева Варвара, 28 лет. Село Березино, Викуловский район, Тюменская область — город Ишим. С 20 января 2023 года ее местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.

Последний раз женщину видели в темном камуфлированном костюме, черных берцах и шапке. Всех, кто знает какую-либо информацию о пропавшей, просят обратиться к инфоргу поиска Екатерине по телефону 8-922-005-95-59 или позвонить на горячую линию отряда 8-800-700-54-52.