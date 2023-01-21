21 января 2023
20 января 2023

В Тюменской области пропала 28-летняя женщина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Патруль полиции на улицах города. Курган, полиция
Местоположение женщины неизвестно с 20 января Фото:

В Тюменской области третий день ищут 28-летнюю женщину. Об этом сообщили поисковики отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

«Пропала Звягинцева Варвара, 28 лет. Село Березино, Викуловский район, Тюменская область — город Ишим. С 20 января 2023 года ее местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.

Последний раз женщину видели в темном камуфлированном костюме, черных берцах и шапке. Всех, кто знает какую-либо информацию о пропавшей, просят обратиться к инфоргу поиска Екатерине по телефону 8-922-005-95-59 или позвонить на горячую линию отряда 8-800-700-54-52.

Женщина пропала 20 января 2023 года
Фото:

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В Тюменской области третий день ищут 28-летнюю женщину. Об этом сообщили поисковики отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте». «Пропала Звягинцева Варвара, 28 лет. Село Березино, Викуловский район, Тюменская область — город Ишим. С 20 января 2023 года ее местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении. Последний раз женщину видели в темном камуфлированном костюме, черных берцах и шапке. Всех, кто знает какую-либо информацию о пропавшей, просят обратиться к инфоргу поиска Екатерине по телефону 8-922-005-95-59 или позвонить на горячую линию отряда 8-800-700-54-52.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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