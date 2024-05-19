Куренков: пострадавшим от паводка тюменцам выплачено 120 миллионов рублей

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В Тюменской область остаются подтопляемыми 43 населенных пункта
В Тюменской область остаются подтопляемыми 43 населенных пункта Фото:

Власти выплатили более 120 миллионов рублей жителям Тюменской области, которые пострадали из-за весеннего паводка. На данный момент принято 28 937 заявлений, сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

«В Тюменской области пострадавшим от паводков осуществлены выплаты на общую сумму более 120 миллионов рублей», — сказал Куренков в ходе своего доклада президенту России Владимиру Путину. Он уточнил, что сейчас принято 28 937 заявлений.

От воды до сих пор не освобождено 43 населенных пункта. В них подтопленными остаются 285 жилых и 347 дачных домов.

Пострадавший от паводков жилой фонд должен быть полностью восстановлен до конца летнего сезона. Такие сроки поставил Путин на совещании с Куренковым и главой Минприроды Александром Козловым.

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Власти выплатили более 120 миллионов рублей жителям Тюменской области, которые пострадали из-за весеннего паводка. На данный момент принято 28 937 заявлений, сообщил глава МЧС России Александр Куренков. «В Тюменской области пострадавшим от паводков осуществлены выплаты на общую сумму более 120 миллионов рублей», — сказал Куренков в ходе своего доклада президенту России Владимиру Путину. Он уточнил, что сейчас принято 28 937 заявлений. От воды до сих пор не освобождено 43 населенных пункта. В них подтопленными остаются 285 жилых и 347 дачных домов. Пострадавший от паводков жилой фонд должен быть полностью восстановлен до конца летнего сезона. Такие сроки поставил Путин на совещании с Куренковым и главой Минприроды Александром Козловым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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