Куренков: пострадавшим от паводка тюменцам выплачено 120 миллионов рублей

Власти выплатили более 120 миллионов рублей жителям Тюменской области, которые пострадали из-за весеннего паводка. На данный момент принято 28 937 заявлений, сообщил глава МЧС России Александр Куренков.
«В Тюменской области пострадавшим от паводков осуществлены выплаты на общую сумму более 120 миллионов рублей», — сказал Куренков в ходе своего доклада президенту России Владимиру Путину. Он уточнил, что сейчас принято 28 937 заявлений.
От воды до сих пор не освобождено 43 населенных пункта. В них подтопленными остаются 285 жилых и 347 дачных домов.
Пострадавший от паводков жилой фонд должен быть полностью восстановлен до конца летнего сезона. Такие сроки поставил Путин на совещании с Куренковым и главой Минприроды Александром Козловым.
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