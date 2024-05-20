Россияне перестали покупать недвижимость за рубежом

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Для россиян уменьшился доступ к оформлению ВНЖ Фото:

У россиян на 5% уменьшился спрос на покупку недвижимости за рубежом. К этому привело сокращение числа доступных программ оформления вида на жительство (ВНЖ) и гражданства. Такие данные приводит Tranio.

«За год доля россиян, считающих получение ВНЖ или гражданства мотивом приобретения зарубежной недвижимости, сократилась на 5% пунктов (до 47%)», — приводит статистику Tranio «Коммерсант». Опрос проходил в феврале—марте среди брокеров и застройщиков из 29 стран.

В число этих стран вошли ОАЭ, Таиланд, Турция, Германия, Греция, Испания, Кипр, Португалия, Франция. Специалисты Tranio отметили, что выходцы из России и стран СНГ формируют 60% всех иностранных клиентов.

Российские бизнесмены получают ВНЖ в странах Европы и остаются в РФ. В апреле 2024 года было оформлено 86% подобных заявок. По словам CEO компании GARANT IN Андрея Бойко, РФ остается интересна бизнесменам из-за качества жизни. В компании подчеркнули, что наиболее популярными странами для получения вида на жительство у российских бизнесменов являются Франция, Португалия, Греция, Кипр.

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У россиян на 5% уменьшился спрос на покупку недвижимости за рубежом. К этому привело сокращение числа доступных программ оформления вида на жительство (ВНЖ) и гражданства. Такие данные приводит Tranio. «За год доля россиян, считающих получение ВНЖ или гражданства мотивом приобретения зарубежной недвижимости, сократилась на 5% пунктов (до 47%)», — приводит статистику Tranio «Коммерсант». Опрос проходил в феврале—марте среди брокеров и застройщиков из 29 стран. В число этих стран вошли ОАЭ, Таиланд, Турция, Германия, Греция, Испания, Кипр, Португалия, Франция. Специалисты Tranio отметили, что выходцы из России и стран СНГ формируют 60% всех иностранных клиентов. Российские бизнесмены получают ВНЖ в странах Европы и остаются в РФ. В апреле 2024 года было оформлено 86% подобных заявок. По словам CEO компании GARANT IN Андрея Бойко, РФ остается интересна бизнесменам из-за качества жизни. В компании подчеркнули, что наиболее популярными странами для получения вида на жительство у российских бизнесменов являются Франция, Португалия, Греция, Кипр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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