Медведев разочаровался в умной колонке Алисе

Медведев раскритиковал Алису «Яндекса» за уход от вопросов про Украину

19 мая 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев заявил, что ИИ всегда должен отвечать прямо на поставленные вопросы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев попробовал задать Алисе, колонке от компании «Яндекс», вопросы по Украине. Ответы его не устроили и он призвал сделать так, чтобы на любой вопрос искусственный интеллект (ИИ) отвечал полно и прямо. «Когда в США принят закон об изъятии российских активов? Ответ: „Я еще только учусь и не хочу выглядеть глупо“. Задаешь вопрос про любой российский закон — отвечает с блеском. Про другие иностранные законы — тоже», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале . После Медведев спросил, а где на Украине находятся памятники пособнику Гитлера Степану Бандере. Та заявила, что не знает. Хотя, как заметил Медведев, она блестяще отвечает на вопросы про расположение других памятников. Последним стал вопрос: «Каково расстояние между Киевом и Белгородом по прямой?» Алиса сказала, что 429 километров. Зампред Совбеза РФ спросил еще раз, а ИИ «включил дурку. Хотя все другие расстояния измеряет отлично», написал он. Он отметил, что вопросы были нейтральные, а уход от них — это специально зашитая программа, чтобы иностранцы, которые не любят Россию, покупали товары. Медведев следующим постом запустил голосование. Согласно ему, большинство человек высказались за то, чтобы ИИ всегда давал четкий и прямой ответ на запросы пользователя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев попробовал задать Алисе, колонке от компании «Яндекс», вопросы по Украине. Ответы его не устроили и он призвал сделать так, чтобы на любой вопрос искусственный интеллект (ИИ) отвечал полно и прямо. «Когда в США принят закон об изъятии российских активов? Ответ: „Я еще только учусь и не хочу выглядеть глупо“. Задаешь вопрос про любой российский закон — отвечает с блеском. Про другие иностранные законы — тоже», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. После Медведев спросил, а где на Украине находятся памятники пособнику Гитлера Степану Бандере. Та заявила, что не знает. Хотя, как заметил Медведев, она блестяще отвечает на вопросы про расположение других памятников. Последним стал вопрос: «Каково расстояние между Киевом и Белгородом по прямой?» Алиса сказала, что 429 километров. Зампред Совбеза РФ спросил еще раз, а ИИ «включил дурку. Хотя все другие расстояния измеряет отлично», написал он. Он отметил, что вопросы были нейтральные, а уход от них — это специально зашитая программа, чтобы иностранцы, которые не любят Россию, покупали товары. Медведев следующим постом запустил голосование. Согласно ему, большинство человек высказались за то, чтобы ИИ всегда давал четкий и прямой ответ на запросы пользователя.