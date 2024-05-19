Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев попробовал задать Алисе, колонке от компании «Яндекс», вопросы по Украине. Ответы его не устроили и он призвал сделать так, чтобы на любой вопрос искусственный интеллект (ИИ) отвечал полно и прямо.
«Когда в США принят закон об изъятии российских активов? Ответ: „Я еще только учусь и не хочу выглядеть глупо“. Задаешь вопрос про любой российский закон — отвечает с блеском. Про другие иностранные законы — тоже», — написал Дмитрий Медведев в своем
После Медведев спросил, а где на Украине находятся памятники пособнику Гитлера Степану Бандере. Та заявила, что не знает. Хотя, как заметил Медведев, она блестяще отвечает на вопросы про расположение других памятников.
Последним стал вопрос: «Каково расстояние между Киевом и Белгородом по прямой?» Алиса сказала, что 429 километров. Зампред Совбеза РФ спросил еще раз, а ИИ «включил дурку. Хотя все другие расстояния измеряет отлично», написал он.
Он отметил, что вопросы были нейтральные, а уход от них — это специально зашитая программа, чтобы иностранцы, которые не любят Россию, покупали товары. Медведев следующим постом запустил голосование. Согласно ему, большинство человек высказались за то, чтобы ИИ всегда давал четкий и прямой ответ на запросы пользователя.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.