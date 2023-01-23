В 2023 году почти три тысячи пермяков получат новое жилье

В 2023 году почти три тысячи пермяков смогут переехать из аварийного жилья в новое

В прошлом году были расселены 57 аварийных домов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми на 2023 год запланировано переселить почти три тысячи жителей из аварийных домов в благоустроенные. Горадминистрация напоминает, что расселение аварийного жилья является приоритетной задачей властей.

«В управлении жилищных отношений администрации Перми сообщили, что в 2023 году по различным программам планируется расселить 2,7 тысяч человек из 37,5 тысяч кв. метров аварийного жилищного фонда», — сообщается на сайте мэрии Перми. Помощь в приобретении нового жилья ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и региональных адресных программ.

Благодаря нацпроекту в прошлом году 2,6 тысячам пермяков удалось переехать из аварийного жилья. 400 человек улучшили жилищные условия за счет поддержки по региональной программе. Всего расселили 57 домов, признанных аварийными и опасными для проживания.

URA.RU рассказывало, что часть жителей дома, признанного аварийным, должны переселить до конца 2022 года. В декабре оказалось, что дом до сих пор не расселен, от собственников требуется подготовить необходимый пакет документов и оценочные отчеты.