Сенатор от ХМАО назвал риски принятия закона о школах для коренных народов севера

Кочевые школы перемещаются вместе с коренным населением Фото: Эльдар Булатов © URA.RU

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков на встрече с заместителем председателя Думы Югры Натальей Западновой высказал мнение, что в случае приравнивания кочевых школ к поставщикам образовательных услуг, может возникнуть проблема с их перемещением. Об этом политик сообщил на своей странице в telegram-канале.

«Сегодня на встрече с заместителем председателя Думы Югры Натальей Западновой обсудил законопроект, который вносит изменения в федеральный закон „Об образовании в РФ“, в части регулирования вопроса о кочевых школах для детей из числа коренных малочисленных народов севера. Обучение кочевым методом предполагает доставку педагогов на дальние кочевья. С принятием этого закона кочевые школы как поставщики образовательных услуг могут попасть под требования образовательной лицензионной деятельности», — озвучил Эдуард Исаков свое мнение.

Сенатор отметил, что кочевые школы показали свою эффективность. Основная задача законопроекта, усовершенствовать его таким образом, чтобы законодательно закрепить образовательную деятельность в кочевых школах и при этом учесть что кочевые школы постоянно перемещаются вместе коренным населением ведущими кочевой или полукочевой образ жизни.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО планируют изменить программу образования в колледжах для студентов из числа коренных малочисленных народов Севера. По мнению губернатора необходимо пересмотреть перечень профессий, которым обучают в учреждениях. Он должен отвечать потребностям ямальского рынка вакансий.