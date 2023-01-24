В Кремле не обсуждают запрет россиянам выезжать из страны

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Марафон
В Кремле не обсуждается выезд россиян из страны, заявил Дмитрий Песков Фото:

В Кремле не обсуждается запрет россиян на выезд из страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В Кремле [запрет выезда из страны] не обсуждается», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее в Госдуме захотели обязать россиян бронировать дату проезда через границу РФ.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

В Кремле не обсуждается запрет россиян на выезд из страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «В Кремле [запрет выезда из страны] не обсуждается», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее в Госдуме захотели обязать россиян бронировать дату проезда через границу РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...