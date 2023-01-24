В Кремле не обсуждают запрет россиянам выезжать из страны

В Кремле не обсуждается выезд россиян из страны, заявил Дмитрий Песков
В Кремле не обсуждается запрет россиян на выезд из страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В Кремле [запрет выезда из страны] не обсуждается», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее в Госдуме захотели обязать россиян бронировать дату проезда через границу РФ.
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