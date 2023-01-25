Жители челябинского района отправили свыше полтонны груза бойцам на фронт. Фото

Груз отправится на фронт транзитом через Воронеж Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жители Октябрьского района Челябинской области собрали для артиллерийской батареи, в которой служат их земляки, свыше 600 килограммов гуманитарного груза. Об этом URA.RU сообщил глава района Михаил Молчан.

«Доставили гуманитарный груз в волонтерский центр Воронежа, откуда он будет отправлен в одну из артиллерийских батарей, где проходят службу два наших земляка. В гуманитарную помощь общим весом более 600 килограммов вошли те вещи и предметы, о которых просили нас ребята», — написал Молчан на своей странице в «ВКонтакте».

Глава района пояснил, что в состав гумконвоя включили бензогенераторы, бензопилы, спальные мешки, утепленные костюмы, инструмент, масла, газовые баллончики и горелки, медикаменты, шерстяные носки, предметы личной гигиены и различные продукты. Также, по словам Молчана, солдатам направили детские рисунки и номера местной газеты.

За все время спецоперации, которая началась 24 февраля 2022 года, из Челябинской области в Донбасс отправили свыше 600 тонн гуманитарного груза. Жители области собирают вещи для солдат, представители бизнеса вкладываются в закупку строительных материалов и инструментов для восстановления городов, вся область объединила усилия и старается помочь фронту.

В формировании груза принимали участие все жители Октябрьского района Фото: Михаил Молчан в "ВКонтакте"