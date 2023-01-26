На старейшем свердловском хлебокомбинате устроят проверку после сокращения сотрудников

В Карпинске прошло заседание гордумы по поводу массовых сокращений на хлебокомбинате Владимир Жабриков © URA.RU

На Карпинском хлебокомбинате (Свердловская область) проведут проверку. Такое и еще ряд других решений приняли депутаты и инициативная группа работников предприятия по итогам заседания городской думы, сообщила URA.RU одна из работниц хлебокомбината.

«На заседании были депутаты, мэр города, директор хлебокомбината. Обсуждали трудную ситуацию на заводе, сокращение сотрудников. Пришли к тому, что нужно устроить проверку на хлебозаводе. Также звучало, что уволенные сотрудники могут быть трудоустроены на Краснотурьинский хлебокомбинат», — поделилась собеседница.

Часть работников Карпинского хлебокомбината в начале января получила уведомления о сокращении с 14 марта. Официальная причина — на предприятии снизились объемы производства. Сотрудники винят во всем нынешнего директора Марата Нуриева, якобы он принимал неправильные решения и привел хлебокомбинат к упадку. По этому поводу они даже писали президенту РФ Владимиру Путину и губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.

Марат Нуриев отказался комментировать ситуацию корреспонденту URA.RU, в Агентстве по развитию рынка продовольствия в Свердловской области , которому принадлежит Карпинский хлебокомбинат, также не стали отвечать на запрос. Мэр Карпинска Андрей Клопов обещал , что уволенные сотрудники не останутся без работы.