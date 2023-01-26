В ХМАО под суд пойдет поджигательница, оставившая без крыши над головой 50 человек

В Нефтеюганске под суд пойдет женщина, которая подожгла один деревянный дом, где жили 50 человек, и пыталась сжечь другой. В пресс-службе МВД России сообщили о завершении предварительного следствия.
«Следователи завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении жительницы Нефтеюганска, которая обвиняется в поджоге многоквартирного жилого дома и в покушении поджог другого. При пожаре деревянный дом, в котором проживали 50 человек, выгорело почти полностью. Полиция оперативно установила и задержала подозреваемую, уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу», — прокомментировали в пресс-службе МВД.
По версии следствия, женщина была пьяна. «Ночью она вошла в подъезд двухэтажного деревянного дома, подожгла зажигалкой мусор и удалилась. Жильцы дома почувствовали запах и успели потушить пожар. Женщина увидела, что ее замысел не удался, и отправилась в дом, стоящий по соседству. В нем она подожгла детскую коляску, стоящую в коридоре. В результате дом сгорел», — сообщили в МВД. Ущерб, нанесенный поджигательницей, превысил 56 миллионов рублей.
Ранее URA.RU писало о задержании поджигательницы из Нефтеюганска. Во время допроса она созналась в содеянном.
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