Археологи до сих пор достают из пермской земли уникальные находки
В Пермском краеведческом музее пройдет уникальная экскурсия — посетители увидят экспонаты из фондов, которые ранее не выставлялись. Музейщики расскажут о культуре средневековой Перми на примере древностей Камской Чуди.
«Вы сможете увидеть древности Камской Чуди. Экскурсия в фонды отличная возможность увидеть то, что не представлено в экспозиции», — сообщили в соцсетях Камской археологической экспедиции.
В музее поясняют, что покажут древности Камской Чуди из коллекции Теплоуховых, предметы культуры IV—IX веков, найденные в ходе раскопок древнего могильника у д. Деменки и другие находки археологов.
Пронизка шумящая птицевидная — один из экспонатов
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