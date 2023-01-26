Пермякам покажут скрытые ранее древности Камской Чуди. Фото

27 января 2023 в 10:47 Размер текста - 17 +

Археологи до сих пор достают из пермской земли уникальные находки Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Пермском краеведческом музее пройдет уникальная экскурсия — посетители увидят экспонаты из фондов, которые ранее не выставлялись. Музейщики расскажут о культуре средневековой Перми на примере древностей Камской Чуди. «Вы сможете увидеть древности Камской Чуди. Экскурсия в фонды отличная возможность увидеть то, что не представлено в экспозиции», — сообщили в соцсетях Камской археологической экспедиции. В музее поясняют, что покажут древности Камской Чуди из коллекции Теплоуховых, предметы культуры IV—IX веков, найденные в ходе раскопок древнего могильника у д. Деменки и другие находки археологов. Пронизка шумящая птицевидная — один из экспонатов Пермский краеведческий музе в VK

В Пермском краеведческом музее пройдет уникальная экскурсия — посетители увидят экспонаты из фондов, которые ранее не выставлялись. Музейщики расскажут о культуре средневековой Перми на примере древностей Камской Чуди. «Вы сможете увидеть древности Камской Чуди. Экскурсия в фонды отличная возможность увидеть то, что не представлено в экспозиции», — сообщили в соцсетях Камской археологической экспедиции. В музее поясняют, что покажут древности Камской Чуди из коллекции Теплоуховых, предметы культуры IV—IX веков, найденные в ходе раскопок древнего могильника у д. Деменки и другие находки археологов.