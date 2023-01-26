26 января 2023

Пермякам покажут скрытые ранее древности Камской Чуди. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Археологические раскопки в заречной части города. Тюмень, археологические раскопки, археология, раскопки
Археологи до сих пор достают из пермской земли уникальные находки Фото:

В Пермском краеведческом музее пройдет уникальная экскурсия — посетители увидят экспонаты из фондов, которые ранее не выставлялись. Музейщики расскажут о культуре средневековой Перми на примере древностей Камской Чуди.

«Вы сможете увидеть древности Камской Чуди. Экскурсия в фонды отличная возможность увидеть то, что не представлено в экспозиции», — сообщили в соцсетях Камской археологической экспедиции.

В музее поясняют, что покажут древности Камской Чуди из коллекции Теплоуховых, предметы культуры IV—IX веков, найденные в ходе раскопок древнего могильника у д. Деменки и другие находки археологов.

Пронизка шумящая птицевидная — один из экспонатов

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В Пермском краеведческом музее пройдет уникальная экскурсия — посетители увидят экспонаты из фондов, которые ранее не выставлялись. Музейщики расскажут о культуре средневековой Перми на примере древностей Камской Чуди. «Вы сможете увидеть древности Камской Чуди. Экскурсия в фонды отличная возможность увидеть то, что не представлено в экспозиции», — сообщили в соцсетях Камской археологической экспедиции. В музее поясняют, что покажут древности Камской Чуди из коллекции Теплоуховых, предметы культуры IV—IX веков, найденные в ходе раскопок древнего могильника у д. Деменки и другие находки археологов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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