В Венгрии озвучили неудобную правду для Германии, касаемо конфликта на Украине

Германия может говорить что угодно, но факт заключается в том, что страна втянута в конфликт на Украине. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Это началось, когда немцы заявили, что на войну только каски дают. <…> Мы подходим к танкам. Если вы не обозначите свои границы в конфликте, вы втянетесь в него», — уточнил Виктор Орбан в интервью радио Kossuth. Также он подытожил, что когда Германия уже выслала танки Leopard, она может заявлять что угодно, но факт заключается в том, что страна уже участвует в конфликте.
Ранее в МИД Германии заявили, что не считают, что их страна является участницей конфликта между Россией и Украиной. Кроме того федеральный министр обороны страны Кристин Ламбрехт заявляла, что Германия всегда приветствовала принцип неучастия в военных столкновениях.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Страны Запада активно оказывают поддержку Киеву в виде финансов и вооружения. Ранее сообщалось, что Германия 25 января приняла решение отправить танки на Украину.
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Германия может говорить что угодно, но факт заключается в том, что страна втянута в конфликт на Украине. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Это началось, когда немцы заявили, что на войну только каски дают. <…> Мы подходим к танкам. Если вы не обозначите свои границы в конфликте, вы втянетесь в него», — уточнил Виктор Орбан в интервью радио Kossuth. Также он подытожил, что когда Германия уже выслала танки Leopard, она может заявлять что угодно, но факт заключается в том, что страна уже участвует в конфликте. Ранее в МИД Германии заявили, что не считают, что их страна является участницей конфликта между Россией и Украиной. Кроме того федеральный министр обороны страны Кристин Ламбрехт заявляла, что Германия всегда приветствовала принцип неучастия в военных столкновениях. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Страны Запада активно оказывают поддержку Киеву в виде финансов и вооружения. Ранее сообщалось, что Германия 25 января приняла решение отправить танки на Украину.