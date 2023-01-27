В Венгрии озвучили неудобную правду для Германии, касаемо конфликта на Украине

Премьер Венгрии Орбан: несмотря на свои заявления, Германия втянута в украинский конфликт

27 января 2023 в 13:08 Размер текста - 17 +

Германия причастна к конфликту на Украине, заявил Виктор Орбан Фото: официальный сайт президента России новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия может говорить что угодно, но факт заключается в том, что страна втянута в конфликт на Украине. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Это началось, когда немцы заявили, что на войну только каски дают. <…> Мы подходим к танкам. Если вы не обозначите свои границы в конфликте, вы втянетесь в него», — уточнил Виктор Орбан в интервью радио Kossuth. Также он подытожил, что когда Германия уже выслала танки Leopard, она может заявлять что угодно, но факт заключается в том, что страна уже участвует в конфликте. Ранее в МИД Германии заявили, что не считают, что их страна является участницей конфликта между Россией и Украиной. Кроме того федеральный министр обороны страны Кристин Ламбрехт заявляла, что Германия всегда приветствовала принцип неучастия в военных столкновениях. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Страны Запада активно оказывают поддержку Киеву в виде финансов и вооружения. Ранее сообщалось, что Германия 25 января приняла решение отправить танки на Украину.

Германия может говорить что угодно, но факт заключается в том, что страна втянута в конфликт на Украине. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Это началось, когда немцы заявили, что на войну только каски дают. <…> Мы подходим к танкам. Если вы не обозначите свои границы в конфликте, вы втянетесь в него», — уточнил Виктор Орбан в интервью радио Kossuth. Также он подытожил, что когда Германия уже выслала танки Leopard, она может заявлять что угодно, но факт заключается в том, что страна уже участвует в конфликте. Ранее в МИД Германии заявили, что не считают, что их страна является участницей конфликта между Россией и Украиной. Кроме того федеральный министр обороны страны Кристин Ламбрехт заявляла, что Германия всегда приветствовала принцип неучастия в военных столкновениях. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Страны Запада активно оказывают поддержку Киеву в виде финансов и вооружения. Ранее сообщалось, что Германия 25 января приняла решение отправить танки на Украину.