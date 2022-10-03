В правительстве Германии разразился скандал из-за «войны с Путиным»

03 октября 2022 в 12:51 Размер текста - 17 +

В Германии осудили слова о войне с Россией Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Германии разразился скандал после высказывания главы департамента здравоохранения Карла Лаутербаха. Он заявил, что Германия «находится в состоянии войны с Россией», а именно — с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает немецкий телеканал Welt (заблокирован в РФ). «Мы воюем с Путиным, а не с его психотерапевтами. Победу в виде освобождения Украины надо добиваться последовательно», — приводит телеканал запись Лаутербаха в социальных сетях. В ответ на это заявление федеральный министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт заявила, что ее страна всегда приветствовала принцип неучастия в войне. «Совершенно ясно — как для правительства Германии, так и для всего НАТО: мы не станем партией войны», — заключила Ламбрехт. Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил на заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца, обвинившего Россию в энергетическом кризисе Германии. По словам Медведева, Германия объявила России масштабную гибридную войну.

В Германии разразился скандал после высказывания главы департамента здравоохранения Карла Лаутербаха. Он заявил, что Германия «находится в состоянии войны с Россией», а именно — с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает немецкий телеканал Welt (заблокирован в РФ). «Мы воюем с Путиным, а не с его психотерапевтами. Победу в виде освобождения Украины надо добиваться последовательно», — приводит телеканал запись Лаутербаха в социальных сетях. В ответ на это заявление федеральный министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт заявила, что ее страна всегда приветствовала принцип неучастия в войне. «Совершенно ясно — как для правительства Германии, так и для всего НАТО: мы не станем партией войны», — заключила Ламбрехт. Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил на заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца, обвинившего Россию в энергетическом кризисе Германии. По словам Медведева, Германия объявила России масштабную гибридную войну.