В правительстве Германии разразился скандал из-за «войны с Путиным»

В Германии разразился скандал после высказывания главы департамента здравоохранения Карла Лаутербаха. Он заявил, что Германия «находится в состоянии войны с Россией», а именно — с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает немецкий телеканал Welt (заблокирован в РФ).
«Мы воюем с Путиным, а не с его психотерапевтами. Победу в виде освобождения Украины надо добиваться последовательно», — приводит телеканал запись Лаутербаха в социальных сетях. В ответ на это заявление федеральный министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт заявила, что ее страна всегда приветствовала принцип неучастия в войне. «Совершенно ясно — как для правительства Германии, так и для всего НАТО: мы не станем партией войны», — заключила Ламбрехт.
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В Германии разразился скандал после высказывания главы департамента здравоохранения Карла Лаутербаха. Он заявил, что Германия «находится в состоянии войны с Россией», а именно — с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает немецкий телеканал Welt (заблокирован в РФ). «Мы воюем с Путиным, а не с его психотерапевтами. Победу в виде освобождения Украины надо добиваться последовательно», — приводит телеканал запись Лаутербаха в социальных сетях. В ответ на это заявление федеральный министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт заявила, что ее страна всегда приветствовала принцип неучастия в войне. «Совершенно ясно — как для правительства Германии, так и для всего НАТО: мы не станем партией войны», — заключила Ламбрехт. Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил на заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца, обвинившего Россию в энергетическом кризисе Германии. По словам Медведева, Германия объявила России масштабную гибридную войну.