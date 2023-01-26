Жители Нижневартовска пожаловались ревизору из ОНФ на отказ пожарных ехать на вызов

27 января 2023 в 14:18 Размер текста - 17 +

Жители аварийного поселка рассказали, что к ним на вызов не едут пожарные Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовске жители аварийного поселка Беловежский пожаловались московскому эксперту «Общероссийского народного фронта» Светлане Калининой, что пожарные отказались ехать к ним на вызов, когда загорелся лес на территории поселка. Жители попросили оборудовать возле домов санитарную зону, передает корреспондент URA.RU с места встречи. «Мы горели дважды, и к нам отказались ехать МЧС. В диспетчерской заявили, что у них нет времени. Предложили написать в полицию заявление, что у нас пожар. Мы тушили сами. Рядом лес, болото, лесополоса заходит на поселок, а у нас деревянные дома. Просим помочь вас, чтобы администрация города оборудовала вокруг санитарную зону и вырубила деревья», — обратились жители Беловежского к Калининой. Эксперт ОНФ ответила, что передаст эту информацию в числе других жалоб губернатору ХМАО Наталье Комаровой. Совещание планируется провести 27 января в формате ВКС. Ранее URA.RU писало, что Калинина раскритиковала качество уборки снега в ХМАО. На встрече в Нижневартовске она заявила, что проверит подрядчиков совместно с прокуратурой.

В Нижневартовске жители аварийного поселка Беловежский пожаловались московскому эксперту «Общероссийского народного фронта» Светлане Калининой, что пожарные отказались ехать к ним на вызов, когда загорелся лес на территории поселка. Жители попросили оборудовать возле домов санитарную зону, передает корреспондент URA.RU с места встречи. «Мы горели дважды, и к нам отказались ехать МЧС. В диспетчерской заявили, что у них нет времени. Предложили написать в полицию заявление, что у нас пожар. Мы тушили сами. Рядом лес, болото, лесополоса заходит на поселок, а у нас деревянные дома. Просим помочь вас, чтобы администрация города оборудовала вокруг санитарную зону и вырубила деревья», — обратились жители Беловежского к Калининой. Эксперт ОНФ ответила, что передаст эту информацию в числе других жалоб губернатору ХМАО Наталье Комаровой. Совещание планируется провести 27 января в формате ВКС. Ранее URA.RU писало, что Калинина раскритиковала качество уборки снега в ХМАО. На встрече в Нижневартовске она заявила, что проверит подрядчиков совместно с прокуратурой.